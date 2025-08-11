Ukraine nói về đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga đã bác bỏ ý tưởng rằng Ukraine và Nga có thể "trao đổi lãnh thổ" để chấm dứt xung đột.

Theo RT ngày 10/8, Ngoại trưởng Andrey Sibiga tuyên bố Ukraine sẽ không nhượng bộ Nga. Phát biểu của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất rằng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ".

Được biết, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, các khu vực Zaporozhye và Kherson đã trở thành một phần của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào năm 2022. Trước đó, Crimea sáp nhập vào Nga vào năm 2014.

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga. Ảnh: Kyodo.

Trong bài đăng trên mạng X hôm 9/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã cương quyết bác bỏ ý tưởng "nhượng đất" để kết thúc cuộc xung đột với Nga.

"Ukraine sẽ không trao bất kỳ phần thưởng nào cho những gì Nga đã gây ra và sẽ không cho phép chia cắt lãnh thổ lần nữa", ông Zelensky khẳng định.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15/8. Điện Kremlin thông tin, cuộc họp sắp tới sẽ xoay quanh việc đạt được hòa bình lâu dài trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Hôm 6/8, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, và Tổng thống Nga Putin đã gặp nhau tại Moscow.

Theo Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, Washington đã đưa ra một đề nghị "có thể chấp nhận được" , nhưng ông từ chối cung cấp thêm chi tiết.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh mới nhất giữa Nga và Ukraine sau vòng đàm phán thứ ba