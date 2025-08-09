Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại bang Alaska vào ngày 15/8.

Theo RT ngày 8/8, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Putin tại Alaska vào ngày 15/8.

Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, ngay sau đó xác nhận rằng Moscow và Washington sẽ phối hợp để tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Alaska.

“Cuộc gặp rất được mong đợi giữa tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Vladimir Putin của Nga, sẽ diễn ra vào vào ngày 15/8/2025 tại tiểu bang Alaska”, Tổng thống Trump thông báo trên Truth Social hôm 8/8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. Ảnh: Văn phòng Báo chí Điện Kremlin.

Theo Điện Kremlin, cuộc họp sắp tới sẽ xoay quanh việc đạt được hòa bình lâu dài trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trợ lý của Tổng thống Nga cho biết thêm Moscow hy vọng cuộc gặp tiếp theo của hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra tại Nga. Ông Trump đã chính thức nhận được lời mời.

Trước đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, đã đến thăm Moscow vào ngày 6/8 để gặp Tổng thống Putin và ông Trump cho biết cuộc gặp "rất hiệu quả".

Theo Điện Kremlin, Moscow đã nhận được lời đề nghị "có thể chấp nhận được" từ Mỹ trong chuyến thăm của ông Witkoff.

Nga tuyên bố rằng họ quan tâm đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cần có một giải pháp mang lại hòa bình lâu dài và ổn định, bao gồm cam kết của Ukraine không gia nhập NATO, phi quân sự hóa và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ các điều khoản này.

