Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại bang Alaska vào ngày 15/8.

An An (Theo RT) -

Theo RT ngày 8/8, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Putin tại Alaska vào ngày 15/8.

Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, ngay sau đó xác nhận rằng Moscow và Washington sẽ phối hợp để tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Alaska.

“Cuộc gặp rất được mong đợi giữa tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Vladimir Putin của Nga, sẽ diễn ra vào vào ngày 15/8/2025 tại tiểu bang Alaska”, Tổng thống Trump thông báo trên Truth Social hôm 8/8.

trumpptuin.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. Ảnh: Văn phòng Báo chí Điện Kremlin.

Theo Điện Kremlin, cuộc họp sắp tới sẽ xoay quanh việc đạt được hòa bình lâu dài trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trợ lý của Tổng thống Nga cho biết thêm Moscow hy vọng cuộc gặp tiếp theo của hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra tại Nga. Ông Trump đã chính thức nhận được lời mời.

Trước đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, đã đến thăm Moscow vào ngày 6/8 để gặp Tổng thống Putin và ông Trump cho biết cuộc gặp "rất hiệu quả".

Theo Điện Kremlin, Moscow đã nhận được lời đề nghị "có thể chấp nhận được" từ Mỹ trong chuyến thăm của ông Witkoff.

Nga tuyên bố rằng họ quan tâm đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cần có một giải pháp mang lại hòa bình lâu dài và ổn định, bao gồm cam kết của Ukraine không gia nhập NATO, phi quân sự hóa và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ các điều khoản này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh mới nhất giữa Nga và Ukraine sau vòng đàm phán thứ ba

Nguồn video: RT
RT
Link bài gốc Copy link
https://www.rt.com/news/622684-trump-time-place-putin-summit/
#cuộc gặp ông Putin và ông Trump #hội nghị thượng đỉnh Alaska #xung đột Ukraine #hòa bình lâu dài Nga-Mỹ #địa điểm cuộc gặp Nga-Mỹ #thời gian cuộc gặp Putin-Trump

Bài liên quan

Thế giới

Quan chức Nga nói về cuộc gặp sắp tới giữa ông Putin và ông Trump

Theo Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng sẽ trở thành một sự kiện lịch sử.

Theo RT, Điện Kremlin ngày 7/8 xác nhận rằng công tác chuẩn bị cho cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đang diễn ra. Cuộc họp có thể được tổ chức sớm nhất là vào tuần tới và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là địa điểm tổ chức tiềm năng.

Ông Dmitriev, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Putin và là nhân vật chủ chốt trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ song phương với Mỹ, viết trên mạng X: "Đây có thể sẽ là một cuộc gặp lịch sử".

Xem chi tiết

Thế giới

Địa điểm có thể diễn ra cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump

Tổng thống Nga Putin cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là một trong những địa điểm tiềm năng để tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/8 cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể là địa điểm "thích hợp" cho cuộc gặp với Tổng thống Trump.

Điện Kremlin xác nhận, cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ có thể diễn ra sớm nhất là vào tuần tới.

Xem chi tiết

Thế giới

Hé lộ thời điểm Tổng thống Putin có thể gặp ông Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump sớm nhất là vào tuần tới.

Theo RT, truyền thông của Mỹ dẫn hai nguồn tin thân cận ngày 6/8 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định tổ chức một cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm nhất là vào tuần tới.

Tổng thống Trump được cho là đã tiết lộ kế hoạch của ông trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Tây Âu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học

Lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học

Tùy vào sự khác biệt trong chính sách, công nghệ và mục tiêu phát triển bền vững, mỗi nước lại có lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học mang những nét đặc thù.