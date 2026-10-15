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Thể thao

UEFA và AFC hỗ trợ bóng đá nữ Việt Nam phát triển từ tài năng "nhí"

Với sự hỗ trợ của UEFA và AFC, VFF triển khai chương trình bóng đá dành cho trẻ em gái 6-9 tuổi, tạo nền tảng phát triển bóng đá nữ Việt Nam từ lứa tuổi nhỏ.

Thiên Anh

Ngày 15/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ ra mắt Chương trình bóng đá dành cho trẻ em gái từ 6-9 tuổi, thuộc dự án phát triển bóng đá nữ do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hỗ trợ trong giai đoạn 2024-2027.

Chương trình hướng tới mục tiêu tạo điều kiện để trẻ em gái làm quen với bóng đá ngay từ những năm đầu đời, qua đó mở rộng cơ hội tham gia môn thể thao này và xây dựng nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá nữ Việt Nam.

Ảnh: VFF
Ảnh: VFF

Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc ra mắt sổ tay hướng dẫn bóng đá dành cho trẻ em gái. Tài liệu được thiết kế phù hợp với nhóm tuổi 6-9, tập trung vào các hoạt động làm quen với trái bóng, rèn luyện kỹ năng cơ bản và học cách phối hợp với đồng đội.

Thay vì đặt nặng thành tích thi đấu, chương trình ưu tiên tạo ra môi trường tập luyện vui vẻ, an toàn, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và khả năng vận động của trẻ. Qua những hoạt động gần gũi, các em có cơ hội phát triển kỹ năng vận động, tăng khả năng phối hợp, rèn luyện sự tự tin và hình thành tinh thần đồng đội.

Đại diện UEFA, bà Emily Shaw, Trưởng Văn phòng Điều hành và Quan hệ quốc tế, đánh giá các chương trình dành riêng cho trẻ em gái có ý nghĩa trong việc khuyến khích các em tham gia bóng đá. UEFA mong muốn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam để xây dựng môi trường tích cực, giúp các bé gái trải nghiệm môn thể thao này và nuôi dưỡng niềm đam mê.

Ảnh: VFF
Ảnh: VFF

Trong thông điệp gửi tới sự kiện, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John cũng nhấn mạnh vai trò của bóng đá phong trào đối với chiến lược phát triển dài hạn. Theo ông, xây dựng nền tảng từ lứa tuổi nhỏ có thể góp phần nâng cao chất lượng bóng đá nữ, đồng thời truyền cảm hứng để nhiều trẻ em gái theo đuổi niềm yêu thích với trái bóng tròn.

Đại diện VFF, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết đây là năm thứ hai Liên đoàn triển khai chương trình với sự hỗ trợ của UEFA và AFC. VFF cam kết tiếp tục thúc đẩy phát triển bóng đá nữ từ lứa tuổi nhỏ, tạo điều kiện để các em tiếp cận môn thể thao này một cách tự nhiên và phù hợp.

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án phát triển bóng đá nữ có sự đồng hành của UEFA và AFC, trong đó sáng kiến “Magic Moves” góp phần thúc đẩy bóng đá phong trào tại Việt Nam. Việc phối hợp giữa VFF, các tổ chức bóng đá quốc tế, câu lạc bộ và trường học được kỳ vọng sẽ giúp chương trình duy trì, mở rộng và phát huy hiệu quả.

Ảnh: VFF
Ảnh: VFF

Để phát triển bóng đá nữ bền vững, việc phát hiện và đào tạo cầu thủ có năng khiếu là cần thiết, nhưng chưa đủ. Cơ hội tiếp cận bóng đá từ sớm, môi trường tập luyện phù hợp và sự đồng hành của gia đình, nhà trường cũng có vai trò quan trọng trong việc duy trì niềm yêu thích thể thao của trẻ em gái.

Vì vậy, hiệu quả của chương trình sẽ không chỉ được đánh giá qua số lượng trẻ tham gia ban đầu, mà còn ở khả năng duy trì hoạt động, mở rộng địa bàn triển khai và tạo ra lộ trình tiếp cận bóng đá phù hợp với từng độ tuổi. Đây là những yếu tố có thể góp phần xây dựng nguồn cầu thủ tiềm năng, đồng thời mở rộng nền tảng người chơi bóng đá nữ tại Việt Nam trong tương lai.

#Bóng đá nữ Việt Nam #UEFA #AFC #VFF #bóng đá trẻ em gái #chương trình Magic Moves

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