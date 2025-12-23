Giải Bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia là sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, góp phần phát hiện, đào tạo và phát triển lực lượng cầu thủ nữ trẻ, hướng tới xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của bóng đá nữ Việt Nam. Giải đấu không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn lan tỏa tinh thần thể thao, ý chíbền bỉ và khát vọng vươn lên của thế hệ vận động viên trẻ.

Trong những năm qua, bóng đá nữ Việt Nam đã ghi dấu ấn tại các đấu trường quốc tế. Việc VFF duy trì tổ chức thường xuyên và đầu tư có trọng điểm cho các giải trẻ, đặc biệt là lứa tuổi U19, được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá nữ Việt Nam.

Tổng Thư ký VFF (trái) và đại diện nhà tài trợ công bố ra mắt giải Bóng đá nữ Vô địch u19 Quốc gia 2026.

Bên cạnh vai trò phát triển lực lượng kế cận, Giải Bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Acecook 2026 còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác chuẩn bị lực lượng cho Đội tuyển U20 Nữ Việt Nam hướng tới Vòng chung kết Giải vô địch U20 nữ châu Á 2026.

Thông qua giải đấu, Ban huấn luyện và các bộ phận chuyên môn của LĐBĐVN có điều kiện đánh giá, tuyển chọn và định hướng phát triển những cầu thủ trẻ tiềm năng, bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ và hiệu quả trong lộ trình xây dựng các đội tuyển nữ quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú khẳng định, những năm qua, VFF liên tục quan tâm đến đào tạo trẻ và lãnh đạo VFF vẫn tiếp tục phát huy việc này. Với sự tổ chức của VFF và nhà tài trợ sẽ là nguồn lực để các đội thi đấu cống hiến những trận đấu hấp dẫn, góp phần tạo nên một giải đấu thành công.“Giải đấu được kỳ vọng sẽ là sân chơi bổ ích, môi trường rèn luyện toàn diện cho các cầu thủ nữ trẻ về kĩ năng, đồng thời cũng nhằm xây dựng ý thức kỷ luật, tinh thần tập luyện. Qua giải đấu, nhều gương mặt trẻ đã được phát hiện và bổ sung vào các cấp độ Đội tuyển quốc gia” – ông Nguyễn Văn Phú cho biết.

Lễ bốc thăm Giải Bóng Đá Nữ Vô Địch U19 Quốc Gia 2026 được diễn ra ngay sau lễ công bố giải đấu.

Giải Bóng Đá Nữ Vô Địch U19 Quốc Gia – Cúp Acecook 2026 dự kiến sẽ có 5 đội tham gia gồm Hà Nội, Thái Nguyên T&T, Than Khoáng Sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam và TP.HCM. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 02 lượt (lượt đi và lượt về). Các Đội sẽ thi đấu tập trung để tính điểm xếp hạng chung cuộc, với quy tắc: thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, và thua 0 điểm. Đội có tổng điểm cao nhất sau tất cả các trận đấu sẽ được xếp hạng Nhất và trở thành Đội vô địch giải đấu. Lượt đi sẽ diễn ra từ 25/1 đến 7/2.