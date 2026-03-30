UAV Ukraine bị cáo buộc bay lạc vào nước NATO gây sự cố điện

Nhà chức trách Estonia và Latvia cho biết, nhiều UAV lạ đã xâm nhập không phận và phát nổ bên trong không phận hai nước này gây ra các sự cố lưới điện.

Theo đài truyền hình ERR, Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Ukraine trên đường tấn công Nga đã đâm vào một nhà máy điện ở phía đông bắc Estonia vào sáng sớm thứ Tư. Bộ Quốc phòng ở Riga báo cáo rằng một máy bay không người lái khác đã tấn công Latvia.

Trong những tháng gần đây, quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử vào các khu vực của Nga, sau khi phải chịu một số thất bại trên chiến trường ở Ukraine. Moscow đã mô tả chúng là "các cuộc tấn công khủng bố" nhắm vào cơ sở hạ tầng, cũng như các khu công nghiệp và dân cư.

UAV Ukraine phát nổ gây hư hại trên ống khói nhà máy điện Auvere ở Estonia.

Theo ERR, một máy bay không người lái của Ukraine đã đâm vào ống khói của Nhà máy điện Auvere ở Estonia vào khoảng 3:43 sáng giờ địa phương. Vụ việc là một phần của cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra đêm trước đó vào cảng Ust-Luga trên Biển Baltic của Nga trong đó một số UAV phóng từ Ukraine đã bay qua không phận Estonia, Michal nói với các nhà báo hôm thứ Tư.

Trong một vụ việc riêng biệt, một máy bay không người lái của Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ nước láng giềng Latvia, nhưng lần này không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng địa phương, Bộ Quốc phòng Latvia cho biết trong một thông cáo báo chí. Lực lượng vũ trang và cảnh sát quốc gia đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc, thông cáo cho biết thêm.

Một ngày trước đó, Thủ tướng Litva Inga Ruginiene cho biết một máy bay không người lái (UAV) được phóng từ Ukraine đã đi lạc hướng và rơi xuống miền nam Litva hôm thứ Hai.

Cỏ cháy gần khu vực máy bay không người lái của Ukraine rơi xuống, huyện Kraslava, Latvia, ngày 25 tháng 3 năm 2026.

Chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng đó là một máy bay không người lái bị lạc hướng,” bà nói với các phóng viên sau cuộc họp với các quan chức an ninh quốc gia tại Vilnius hôm thứ Ba. “[Nó] là một máy bay không người lái của Ukraine và có liên quan đến chiến dịch mà người Ukraine đang tiến hành chống lại Nga đêm đó.”

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết máy bay không người lái này không bị radar của NATO phát hiện vì nó "bay ở độ cao dưới 300 mét".

Những vụ việc này không phải là những ví dụ đầu tiên về việc máy bay không người lái và các loại vũ khí khác của Ukraine xâm phạm lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Mùa hè năm ngoái, Cơ quan An ninh Nội địa Estonia đã báo cáo về một vụ nghi ngờ máy bay không người lái của Ukraine bị rơi xuống một cánh đồng ở phía đông nam nước này.

Vào tháng 9, sau khi hơn chục máy bay không người lái được báo cáo bay vào lãnh thổ Ba Lan, Moscow đã cáo buộc Kiev cố tình điều khiển UAV vào lãnh thổ NATO như một phần của cuộc tấn công giả mạo, nhằm mục đích đối đầu trực tiếp giữa khối quân sự này với Nga.

Truyền thông Ba Lan sau đó xác nhận rằng thiệt hại duy nhất từ ​​vụ việc là do một tên lửa bắn ra từ một trong những chiếc F-16 của Ba Lan tham gia đánh chặn máy bay không người lái. Moscow vẫn khẳng định rằng họ không tấn công mục tiêu nào trong khu vực vào thời điểm đó.