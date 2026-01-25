Hà Nội

Quân sự

Auterion thử nghiệm bầy đàn drone Skynode tấn công đa mục tiêu

Một người điều khiển đã đồng thời chỉ huy ba máy bay không người lái tấn công tự hành, mỗi chiếc được trang bị đầu đạn xuyên phá tiêu diệt 3 mục tiêu riêng lẻ.

Tuệ Minh

Auterion đã tiến hành một cuộc trình diễn bắn đạn thật của một đàn máy bay không người lái chiến đấu tại một trường bắn quân sự của Mỹ ở Florida, thể hiện khả năng tấn công gây sát thương từ một đến nhiều mục tiêu bằng cách sử dụng các hệ thống không người lái nhỏ gọn, dùng một lần.

Trong buổi trình diễn, người điều khiển đã điều khiển đồng thời ba máy bay không người lái tấn công tự hành, mỗi chiếc được trang bị đầu đạn xuyên phá hình thành bằng chất nổ do Kraken Kinetics cung cấp.

Bầy drone khóa mục tiêu, chia sẻ thông tin và phân công tiêu diệt cùng lúc nhiều đối tượng riêng lẻ.

Các máy bay không người lái đã tấn công và phá hủy ba mục tiêu riêng biệt, chứng minh khả năng điều khiển từ một người điều khiển đến nhiều mục tiêu.

Hệ thống này dựa trên phần cứng Skynode của Auterion và phần mềm Nemyx swarm engine.

Trong khi người điều khiển chỉ định mục tiêu nhiệm vụ, phần mềm sẽ tự động xử lý việc điều hướng, kiểm soát đội hình, tránh va chạm và dẫn đường cuối cùng.

Điều này cho phép một người điều khiển duy nhất kiểm soát nhiều máy bay không người lái cùng lúc, giúp các đơn vị nhỏ có thể tấn công các mục tiêu mà trước đây cần đến sự hỗ trợ của không quân, pháo binh hoặc các đội hình lớn hơn.

Các mục tiêu riêng lẻ bị tấn công đồng thời trong trình diễn bắn đạn thật của Auterion.

“Vận chuyển hàng loạt tự động không chỉ đơn thuần là việc sử dụng nhiều máy bay không người lái hơn,” Lorenz Meier, người sáng lập kiêm CEO của Auterion, cho biết.

“Mục tiêu là rút ngắn chuỗi tiêu diệt cho đến khi quyết định tấn công diễn ra nhanh hơn cả phản ứng của kẻ địch. Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể mang lại lợi thế cho các chiến binh Mỹ.”

Bầy đàn Drone ngày càng nguy hiểm

Auterion đang nỗ lực làm cho các hệ thống tự hành trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng hoạt động trong các nhiệm vụ phối hợp.

Cuộc thử nghiệm mới nhất diễn ra sau một cuộc trình diễn trước đó của Auterion, trong đó các máy bay không người lái từ nhiều nhà sản xuất khác nhau được tích hợp vào một hệ điều hành duy nhất.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành vào tháng trước kết hợp tám loại vũ khí lượn vòng tầm ngắn điều khiển từ góc nhìn người thứ nhất với hai máy bay không người lái cánh cố định tầm trung trong một đội hình phối hợp.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo Nemyx Swarm Engine đóng vai trò then chốt trong việc nhận diện, điều phối bầy drone.

Hệ thống đã thực hiện đầy đủ quy trình tìm kiếm-xác định vị trí-hoàn thành, định vị mục tiêu, xác nhận và theo dõi chúng, và cuối cùng tiến hành cuộc tấn công dưới sự giám sát của con người.

Vào tháng 10 năm 2025, Auterion cũng đã hoàn thiện máy bay không người lái tấn công tầm xa Artemis theo chương trình của Đơn vị Đổi mới Quốc phòng Hoa Kỳ.

Hệ thống này được trang bị máy tính nhiệm vụ Skynode N, một hệ thống dẫn đường trực quan cho phép hoạt động trong môi trường định vị vệ tinh bị suy giảm hoặc không có tín hiệu, và một hệ thống dẫn đường cuối cùng cho phép thu nhận mục tiêu trực quan để tấn công chính xác.

Hệ thống Skynode, phần cứng mấu chốt giúp các drone bất kỳ thành bầy đàn.
The Defence Post
