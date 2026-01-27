Hà Nội

Quân sự

Trung Quốc phát triển vũ khí vi sóng chống drone cạnh tranh Leonidas

Trung Quốc trình diễn hệ thống Hurricane 3000, vũ khí vi sóng công suất cao có khả năng vô hiệu hóa đồng thời bầy đàn drone.

Tuệ Minh

Cuộc xung đột ở Ukraine đã làm thay đổi diện mạo chiến trường hiện đại. Việc sử dụng rộng rãi drone khiến các hệ thống phòng không truyền thống gặp khó khăn.

Các tên lửa trị giá hàng trăm nghìn USD nếu dùng để đối phó với thiết bị chỉ vài trăm USD là không thực tế. Khi đối diện với các đàn drone, chi phí và hiệu quả của những hệ thống này càng giảm sút.

Sử dụng tên lửa đối phó với UAV khi đối phương triển khai hàng loạt sẽ cực kỳ tốn kém và khiến hệ thống phòng không quá tải.

Chính vì vậy, các quốc gia đã phát triển những giải pháp mới như hệ thống laser Iron Beam của Israel, có thể tiêu diệt drone chỉ với vài USD mỗi lần. Mạnh mẽ hơn thì có hệ thống Leonidas của Mỹ với khả năng dùng vi sóng để tiêu diệt phổ rộng. Trung Quốc cũng nghiên cứu phát triển hệ thống vũ khí vi sóng Hurricane 3000.

Vũ khí vi sóng tầm xa

Khác với hệ thống laser của Israel, Hurricane 3000 sử dụng sóng vi ba để vô hiệu hóa drone ở khoảng cách vượt quá 3 km. Đây là loại vũ khí tương tự hệ thống Leonidas của Mỹ, nhưng Trung Quốc khẳng định Hurricane 3000 có tầm bắn xa hơn khoảng 1 km.

Công chúng lần đầu được thấy hệ thống này tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2024, sau đó nó xuất hiện trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh tháng 9 năm 2025. Gần đây, Norinco – tập đoàn quốc doanh của Trung Quốc – đã công bố thêm chi tiết kỹ thuật và vai trò của hệ thống.

Vũ khí vi sóng chống máy bay không người lái Hurricane 3000 xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc.

Cả Hurricane 3000 và Leonidas đều được lắp đặt trên xe tải, có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với các đơn vị phòng không khác gồm tên lửa, laser và pháo. Vũ khí vi sóng công suất cao (HPM) được thiết kế để làm tê liệt hệ thống điện tử của drone bằng các xung năng lượng điện từ tập trung.

Các xung này di chuyển với tốc độ ánh sáng, gây ra lỗi thời gian hoặc hỏng hóc linh kiện điện tử. Ưu điểm lớn là nguồn “đạn” gần như vô hạn, chi phí tác chiến cực thấp và phản ứng tức thì khi phát hiện mục tiêu.

Hurricane 3000 – bước nâng cấp toàn diện

Hurricane 3000 cùng biến thể nhỏ hơn Hurricane 2000 đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế, được trình diễn trong cuộc duyệt binh V-Day năm 2025.

Phiên bản 3000 có tầm hoạt động xa hơn, khả năng theo dõi và phát hiện cải tiến, cùng năng lực chiến đấu hoàn toàn tự động. Theo chuyên gia Yu Jianjun của Norinco, đây là “sự nâng cấp toàn diện về hiệu suất chiến đấu so với Hurricane 2000”.

loi-nang-luong.jpg
Lõi năng lượng vi sóng cường độ cao của Hurricane 3000.

Hệ thống sử dụng radar để phát hiện mục tiêu từ xa, sau đó chuyển sang cảm biến quang điện để dẫn hướng ăng-ten vi sóng tới mục tiêu. Hurricane 3000 không nhằm thay thế phòng không truyền thống mà bổ sung vào “tam giác sắt” gồm tên lửa, pháo và laser, mỗi loại phát huy thế mạnh riêng.

Ngoài nhiệm vụ chính là chống drone, Norinco còn nghiên cứu ứng dụng khác như đối phó máy bay tác chiến điện tử, gián đoạn liên lạc, chống vũ khí chính xác, thậm chí làm hệ thống phi sát thương chống người bằng chùm năng lượng gây cảm giác bỏng rát nhưng ít nguy cơ gây thương tích.

Sự xuất hiện của Hurricane 3000 cho thấy xu hướng mới trong cuộc chạy đua vũ khí: thay vì dùng tên lửa trị giá hàng triệu USD để bắn hạ thiết bị giá rẻ, các quốc gia đang tìm đến giải pháp hiệu quả hơn, chi phí thấp hơn.

Vũ khí vi sóng công suất cao, với khả năng phản ứng tức thì và nguồn “đạn” vô hạn, đang trở thành một phần quan trọng trong hệ thống phòng không hiện đại.

Zona Militar
