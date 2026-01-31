Hà Nội

Quân sự

Nga cấy chip não biến chim bồ câu thành drone sống

Giới khoa học Nga đang phát triển một loại máy bay không người lái sinh học sử dụng chim bồ câu được cấy ghép thiết bị điện tử để điều khiển từ xa.

Tuệ Minh

Công ty công nghệ thần kinh Neiry (có trụ sở tại thủ đô Moscow - Nga) đang thử nghiệm một hệ thống biến những con chim bồ câu thành những máy bay không người lái (UAV) sinh học (hay bio-drone), được điều khiển từ xa thông qua việc cấy ghép não và sử dụng điện từ năng lượng mặt trời.

chip-nao-bo-cau.jpg
Khi được gắn chip não, bồ câu biến thành những chiếc "drone sống"

Dự án mang tên PJN-1, đang nổi lên như một trong những nỗ lực táo bạo nhất, sử dụng công nghệ can thiệp trực tiếp vào hệ thần kinh của động vật sống (chim bồ câu) để phục vụ cho mục đích giám sát và an ninh.

Cách thức là biến chim bồ câu thành UAV sinh học thông qua việc cấy ghép điện cực vào não của chúng. Một thiết bị điều khiển và kích thích nhỏ gọn, hoạt động nhờ năng lượng mặt trời, được gắn vào lưng chim.

Bằng cách kích thích các khu vực cụ thể trong não thông qua các điện cực này, người điều hành có thể điều khiển từ xa hướng bay của chim.

Theo trang Tech spot, mỗi con chim bồ câu mang theo một ba lô nhỏ gọn, tích hợp nguồn điện, thông tin liên lạc và phần cứng định vị.

Ba lô này được cung cấp năng lượng từ mặt trời, cho phép thực hiện các nhiệm vụ kéo dài mà không cần sạc thường xuyên.

Ba lô cũng chứa các thiết bị điện tử và một bộ thu GPS. Tất cả tạo thành một hệ thống điều khiển khép kín, cho phép người điều khiển có thể biết vị trí của chim bồ câu theo thời gian thực và điều chỉnh các mô hình kích thích để sửa đổi hướng bay hoặc giao nhiệm vụ mới giữa không trung.

Các lệnh điều khiển được truyền không dây đến ba lô, sau đó chuyển tín hiệu đến các điện cực được cấy ghép trong não chim.

Công ty Neiry tuyên bố người vận hành có thể điều khiển từng cá thể chim hoặc cả đàn chim theo thời gian thực. Việc điều khiển được thực hiện bằng cách tải lên các tuyến đường bay mới và đưa ra các tín hiệu chỉ hướng thông qua giao diện thần kinh.

Chim bồ câu được điều khiển từ xa, có khả năng bay xa tới 500 km. Ảnh: Neiry

Điểm đáng chú ý nhất về khả năng tiềm năng của UAV sinh học này là phạm vi hoạt động của chúng.

Một con chim bồ câu được trang bị như một bio-drone PJN-1 có thể bay quãng đường khoảng 500 km trong một ngày bay liên tục. Trong điều kiện thuận lợi, đủ ánh sáng mặt trời để cung cấp năng lượng, cùng một con chim có thể di chuyển hơn 2.900 km trong một tuần.

Công ty Neiry cho rằng trước mắt bồ câu là lựa chọn hợp lý. Bởi vì chúng rất phổ biến ở các thành phố tại Nga, có khả năng điều hướng trong môi trường đô thị dày đặc mà không thu hút sự chú ý.

Dù vậy, trong tương lai, Neiry dự định mở rộng sang các loài chim khác nhau để đáp ứng các yêu cầu về trọng tải và thích ứng với các điều kiện môi trường đa dạng.

Bên cạnh những lợi ích kỹ thuật, UAV sinh học cũng dấy lên những tranh cãi về đạo đức liên quan đến việc sử dụng động vật cho các mục đích quân sự và xâm lấn cơ thể chúng bằng công nghệ.

Những chiếc "drone sống" bay xa hàng trăm km.
United 24 Media
Link bài gốc Copy link
https://united24media.com/latest-news/russia-launches-first-brain-chipped-bird-drones-for-surveillance-over-cities-13769
