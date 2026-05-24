U tủy thượng thận- nguyên nhân nguy hiểm gây tăng huyết áp, đột quỵ

U tủy thượng thận chỉ gặp khoảng 2–8 trường hợp trên 1 triệu người mỗi năm nhưng là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tăng huyết áp thứ phát.

Thúy Nga

Các bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, tăng huyết áp là bệnh lý phổ biến, tuy nhiên không phải mọi trường hợp tăng huyết áp đều xuất phát từ nguyên nhân tim mạch thông thường. Một số bệnh nhân có thể mắc u tủy thượng thận – căn bệnh hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

U tủy thượng thận là khối u phát triển từ phần tủy của tuyến thượng thận – cơ quan nằm phía trên hai quả thận. Khối u này có khả năng tiết ra quá mức các hormon catecholamine như adrenaline và noradrenaline, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới huyết áp và hệ tim mạch.

Theo thống kê y khoa, u tủy thượng thận chỉ gặp khoảng 2–8 trường hợp trên 1 triệu người mỗi năm. Tuy nhiên, đây lại là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tăng huyết áp thứ phát.

Biểu hiện của u tủy thượng thận - Ảnh BVCC

Đáng chú ý, bệnh dễ bị bỏ sót do triệu chứng không điển hình và thường nhầm lẫn với tăng huyết áp thông thường. Nhiều bệnh nhân chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc rối loạn nhịp tim nặng.

Các bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, người bệnh cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các cơn tăng huyết áp bất thường kèm đau đầu, hồi hộp, tim đập nhanh và vã mồ hôi nhiều.

Tăng huyết áp do u tủy thượng thận thường có các dấu hiệu đặc trưng như:

- Huyết áp tăng thành từng cơn dữ dội

- Có thể xen kẽ những giai đoạn huyết áp trở lại bình thường

- Đi kèm tam chứng điển hình: Đau đầu; Hồi hộp, đánh trống ngực; Vã mồ hôi.

Các cơn tăng huyết áp có thể xuất hiện khi căng thẳng, xúc động mạnh, vận động quá sức hoặc trong quá trình phẫu thuật, gây mê.

Theo các chuyên gia nội tiết, khoảng 20–30% trường hợp u tủy thượng thận có liên quan đến yếu tố di truyền. Bệnh thường gặp ở độ tuổi từ 30–50 tuổi nhưng cũng có thể xuất hiện ở trẻ em.

Phẫu thuật cắt bỏ khối u vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Với các trường hợp phát hiện sớm, người bệnh có thể được phẫu thuật nội soi giúp giảm đau, phục hồi nhanh và hạn chế biến chứng.

(Nguồn: Nhân Dân)
