Ghép tủy thành công cho 3 bệnh nhi nguy kịch

3 ca ghép tủy tại Bệnh viện Trung ương Huế đã thành công, mang lại hy vọng chữa trị cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

Hạo Nhiên

Ngày 10/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ ra viện cho 3 ca ghép tủy bao gồm 1 ca ghép tủy đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh - Thalassemia với nguồn tủy lấy từ anh trai ruột và 2 ca ghép tủy tự thân điều trị bệnh lý u nguyên bào thần kinh.

Theo đó, bệnh nhi đầu tiên là cháu N.T.P.V. (11 tuổi, đến từ Vĩnh Long) được chẩn đoán mắc Beta-Thalassemia từ khi mới 4 tháng tuổi. Trong quá trình điều trị, cháu phải truyền máu định kỳ và sử dụng thuốc thải sắt từ năm 4 tuổi.

Sau khi biết thông tin về các ca ghép tủy điều trị Thalassemia thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế, gia đình đưa cháu đến Huế để được thăm khám và đánh giá ghép tủy. Sau khi kiểm tra HLA, bệnh nhi có phù hợp HLA 12/12 với anh trai ruột.

ghep-tuy-cuu-3benh-nhi-17757921865471763943779.jpg
Các bệnh nhi được ghép tủy thành công và được ra viện.

Ngay sau đó, bệnh viện họp hội chẩn toàn viện và xây dựng kế hoạch ghép tế bào gốc cho bệnh nhi.

Ngoài ra, hai bệnh nhi được ghép tế bào gốc tự thân để điều trị u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Trong đó, cháu N.M.H. (4 tuổi, đến từ TP HCM), được phát hiện bệnh vào năm 2025 sau khi nhập viện vì sốt kèm đau chân, không đi lại được.

Qua thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Sau điều trị hóa chất, bệnh nhi có chỉ định ghép tế bào gốc tự thân, tuy nhiên việc thu thập tế bào gốc chưa đạt yêu cầu và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại đây, bệnh viện họp hội chẩn toàn diện, điều chỉnh phương án thu thập tế bào gốc, thu đủ số lượng cần thiết và tiến hành ghép thành công.

Tiếp đó, cháu Đ.H.B.A. (3 tuổi, đến từ Lâm Đồng) nhập viện với khối u lớn vùng bụng và được chẩn đoán u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Sau thời gian điều trị qua nhiều tuyến, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép tế bào gốc tự thân và hiện tại cháu đã phục hồi tốt, có sức khỏe ổn định.

Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị triệt để đối với bệnh nhi Thalassemia thể phụ thuộc truyền máu, đồng thời góp phần kéo dài sự sống cho trẻ mắc các bệnh lý u đặc như u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.

Từ năm 2019 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện tổng cộng 71 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 16 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh chỉ trong vòng 1,5 năm.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thành công dị ghép tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhi suy tủy

Thành công đầu tiên này chắc chắn sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cứu sống các bệnh nhi mắc suy tủy nặng vô căn và bệnh hiểm nghèo khác.

Lần đầu tiên, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) đã thành công dị ghép tế bào gốc tạo máu cho em bé người H’Mông mắc suy tủy vô căn mức độ nặng.

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM, các bác sĩ đã thực hiện thành công dị ghép tế bào gốc tạo máu cho bé C.S.T. (8 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Lăk, người H’Mông) mắc suy tủy vô căn nặng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

2 ca ghép tủy và 2 ca ghép tim gan cùng được xuất viện một ngày

Hai ca ghép tạng xuyên Việt, gồm ca ghép gan thứ 5 ở bệnh nhi, ca ghép tim thứ 21 cho bệnh nhân suy tim cấp nặng, đều tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não.

Bệnh viện Trung ương Huế khép lại năm 2025 bằng những dấu ấn Y học nhân văn: Ghép tủy đồng loại Thalassemia kỹ thuật mới, ghép gan và ghép tim xuyên Việt thành công.

Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế đã tổ chức lễ ra viện cho bốn ca ghép, gồm hai ca ghép tủy đồng loại Thalassemia thứ 13 và 14 có bất đồng nhóm máu, bệnh nhi ghép gan thứ 5 và bệnh nhân ghép tim thứ 21 – hai ca ghép tạng xuyên Việt tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

16 cuộc đời được hồi sinh từ tạng hiến của 3 người chết não

Hành trình hiến tặng của gia đình bệnh nhân chết não giúp hồi sinh nhiều cuộc đời, đánh dấu bước tiến của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng.

Trong 2 ngày cuối tháng 11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức thành công 16 ca lấy, ghép đa tạng từ 3 người hiến chết não.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, câu chuyện của chị Q.T.M (37 tuổi, dân tộc Mường, Phú Thọ) đã để lại nhiều xúc động. Sau tai nạn nghiêm trọng và chị M được xác định chết não, trong khoảnh khắc đau đớn nhất, người chồng đã đưa ra quyết định cao cả: hiến tạng vợ để cứu người.

Xem chi tiết

