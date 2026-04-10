Ghép tủy thành công cho 3 bệnh nhi nguy kịch

Ngày 10/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ ra viện cho 3 ca ghép tủy bao gồm 1 ca ghép tủy đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh - Thalassemia với nguồn tủy lấy từ anh trai ruột và 2 ca ghép tủy tự thân điều trị bệnh lý u nguyên bào thần kinh.

Theo đó, bệnh nhi đầu tiên là cháu N.T.P.V. (11 tuổi, đến từ Vĩnh Long) được chẩn đoán mắc Beta-Thalassemia từ khi mới 4 tháng tuổi. Trong quá trình điều trị, cháu phải truyền máu định kỳ và sử dụng thuốc thải sắt từ năm 4 tuổi.

Sau khi biết thông tin về các ca ghép tủy điều trị Thalassemia thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế, gia đình đưa cháu đến Huế để được thăm khám và đánh giá ghép tủy. Sau khi kiểm tra HLA, bệnh nhi có phù hợp HLA 12/12 với anh trai ruột.

Các bệnh nhi được ghép tủy thành công và được ra viện.

Ngay sau đó, bệnh viện họp hội chẩn toàn viện và xây dựng kế hoạch ghép tế bào gốc cho bệnh nhi.

Ngoài ra, hai bệnh nhi được ghép tế bào gốc tự thân để điều trị u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Trong đó, cháu N.M.H. (4 tuổi, đến từ TP HCM), được phát hiện bệnh vào năm 2025 sau khi nhập viện vì sốt kèm đau chân, không đi lại được.

Qua thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Sau điều trị hóa chất, bệnh nhi có chỉ định ghép tế bào gốc tự thân, tuy nhiên việc thu thập tế bào gốc chưa đạt yêu cầu và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại đây, bệnh viện họp hội chẩn toàn diện, điều chỉnh phương án thu thập tế bào gốc, thu đủ số lượng cần thiết và tiến hành ghép thành công.

Tiếp đó, cháu Đ.H.B.A. (3 tuổi, đến từ Lâm Đồng) nhập viện với khối u lớn vùng bụng và được chẩn đoán u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Sau thời gian điều trị qua nhiều tuyến, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép tế bào gốc tự thân và hiện tại cháu đã phục hồi tốt, có sức khỏe ổn định.

Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị triệt để đối với bệnh nhi Thalassemia thể phụ thuộc truyền máu, đồng thời góp phần kéo dài sự sống cho trẻ mắc các bệnh lý u đặc như u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.

Từ năm 2019 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện tổng cộng 71 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 16 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh chỉ trong vòng 1,5 năm.