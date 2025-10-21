Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ chỉ trong một ngày

Đà giảm lịch sử của VN-Index trong phiên 20/10 đã cuốn bay hàng nghìn tỷ đồng tài sản của các tỷ phú Việt Nam.

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 20/10, chỉ số VN-Index giảm kỷ lục 94,76 điểm, tương ứng giảm 5,47% xuống 1.636,43 điểm. Đây là mức giảm nhất lịch sử.

Phiên giảm mạnh cũng khiến nhiều tỷ phú USD Việt Nam mất hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng tài sản chỉ trong một ngày.

Cụ thể, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup giảm khoảng 20.400 tỷ đồng (tương đương 4,5%) sau khi cổ phiếu VIC giảm 4,5%, chốt phiên ở mức 194.900 đồng/cổ phiếu.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Vingroup

Theo thống kê của Forbes, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm 728 triệu USD, còn 18,3 tỷ USD, xếp vị trí 132 trong danh sách người giàu thế giới.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch sáng nay (21/10), cổ phiếu VIC tăng trở lại, giúp tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên mức 19 tỷ USD, xếp thứ 129 thế giới.

Trong khi đó, tài sản của Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long giảm gần 3.900 tỷ sau khi cổ phiếu HPG giảm sàn xuống mốc 26.050 đồng/cổ phiếu. Ông Trần Đình Long hiện nắm giữ trực tiếp khoảng 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương hơn 51.500 tỷ đồng trên sàn chứng khoán Việt.

Theo tạp chí Forbes, tài sản ròng của Chủ tịch Hòa Phát giảm gần 200 triệu USD tính tới chiều 20/10 xuống 2,6 tỷ USD, là người giàu thứ 1.503 trên thế giới.

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh ghi nhận giá trị tài sản ròng giảm 200 triệu USD xuống 2,5 tỷ USD, xếp thứ 1.551 trên thế giới, theo Forbes.

Tài sản các tỷ phú Việt giảm mạnh trong ngày 20/10. Ảnh chụp màn hình Forbes

Trên sàn chứng khoán Việt Nam, tài sản của gia đình ông Hùng Anh giảm khoảng 3.500 tỷ đồng xuống 47.700 tỷ đồng khi cổ phiếu TCB giảm sàn.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang chứng kiến khối tài sản giảm 88 triệu USD trong 1 ngày, xuống 1,2 tỷ USD, xếp vị trí 2.836 tỷ phú giàu nhất thế giới, theo Forbes.

Trong ngày 20/10, mã VJC của Vietjet Air giảm nhẹ 0,3%, xuống 174.500 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu HDB của HDBank lại giảm sàn xuống 30.250 đồng/cổ phiếu. Đà giảm của 2 mã cổ phiếu khiến tài sản bà Nguyễn Thị Phương Thảo thiệt hại khoảng 1.400 tỷ đồng trong ngày 20/10.

Theo Forbes, tài sản ròng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo giảm 68 triệu USD, còn 4,1 tỷ USD chỉ sau một ngày, qua đó lùi về vị trí 975 trong danh sách tỷ phú thế giới.