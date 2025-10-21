Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ chỉ trong một ngày

Đà giảm lịch sử của VN-Index trong phiên 20/10 đã cuốn bay hàng nghìn tỷ đồng tài sản của các tỷ phú Việt Nam.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 20/10, chỉ số VN-Index giảm kỷ lục 94,76 điểm, tương ứng giảm 5,47% xuống 1.636,43 điểm. Đây là mức giảm nhất lịch sử.

Phiên giảm mạnh cũng khiến nhiều tỷ phú USD Việt Nam mất hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng tài sản chỉ trong một ngày.

Cụ thể, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup giảm khoảng 20.400 tỷ đồng (tương đương 4,5%) sau khi cổ phiếu VIC giảm 4,5%, chốt phiên ở mức 194.900 đồng/cổ phiếu.

ty-phu3.jpg
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Vingroup

Theo thống kê của Forbes, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm 728 triệu USD, còn 18,3 tỷ USD, xếp vị trí 132 trong danh sách người giàu thế giới.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch sáng nay (21/10), cổ phiếu VIC tăng trở lại, giúp tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên mức 19 tỷ USD, xếp thứ 129 thế giới.

Trong khi đó, tài sản của Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long giảm gần 3.900 tỷ sau khi cổ phiếu HPG giảm sàn xuống mốc 26.050 đồng/cổ phiếu. Ông Trần Đình Long hiện nắm giữ trực tiếp khoảng 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương hơn 51.500 tỷ đồng trên sàn chứng khoán Việt.

Theo tạp chí Forbes, tài sản ròng của Chủ tịch Hòa Phát giảm gần 200 triệu USD tính tới chiều 20/10 xuống 2,6 tỷ USD, là người giàu thứ 1.503 trên thế giới.

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh ghi nhận giá trị tài sản ròng giảm 200 triệu USD xuống 2,5 tỷ USD, xếp thứ 1.551 trên thế giới, theo Forbes.

ty-phu1.jpg
Tài sản các tỷ phú Việt giảm mạnh trong ngày 20/10. Ảnh chụp màn hình Forbes

Trên sàn chứng khoán Việt Nam, tài sản của gia đình ông Hùng Anh giảm khoảng 3.500 tỷ đồng xuống 47.700 tỷ đồng khi cổ phiếu TCB giảm sàn.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang chứng kiến khối tài sản giảm 88 triệu USD trong 1 ngày, xuống 1,2 tỷ USD, xếp vị trí 2.836 tỷ phú giàu nhất thế giới, theo Forbes.

Trong ngày 20/10, mã VJC của Vietjet Air giảm nhẹ 0,3%, xuống 174.500 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu HDB của HDBank lại giảm sàn xuống 30.250 đồng/cổ phiếu. Đà giảm của 2 mã cổ phiếu khiến tài sản bà Nguyễn Thị Phương Thảo thiệt hại khoảng 1.400 tỷ đồng trong ngày 20/10.

Theo Forbes, tài sản ròng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo giảm 68 triệu USD, còn 4,1 tỷ USD chỉ sau một ngày, qua đó lùi về vị trí 975 trong danh sách tỷ phú thế giới.

#Biến động thị trường ngày 20/10 #Tác động của giảm điểm chứng khoán #Tài sản các tỷ phú Việt Nam #Phản ứng thị trường và cổ phiếu #Khối tài sản của các doanh nhân #tỷ phú

Bài liên quan

Kinh doanh

Chân dung tỷ phú đứng sau "tập đoàn lừa đảo" tại Campuchia

Dưới "vỏ bọc hoàn hảo" của một doanh nhân và nhà từ thiện, Trần Chí điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số toàn cầu. 

Mới đây, Trần Chí (Chen Zhi hay còn gọi là Vincent), Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) có trụ sở ở Campuchia, đã bị Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) truy tố với cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo qua mạng quy mô toàn cầu, rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

DOJ cũng đã tiến hành tịch thu 127.271 Bitcoin với trị giá ước tính khoảng 15 tỷ USD của tỷ phú này. Đây là vụ tịch thu tài sản bằng tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử DOJ.

Xem chi tiết

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] Tài sản 5 tỷ phú Việt tăng mạnh

Theo ước tính của Forbes, 5 tỷ phú USD của Việt Nam đều ghi nhận khối tài sản tăng so với đầu năm.

tai-san-5-ty-phu.jpg
Xem chi tiết

Kinh doanh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 3 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới

Cổ phiếu "họ Vin" bứt phá giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD chỉ trong một ngày, nâng tổng tài sản lên mức kỷ lục 18,1 tỷ USD. 

Kết thúc phiên giao dịch 10/10, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Theo thống kê của Forbes, sau phiên giao dịch ngày 10/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD, đưa tổng tài sản lên mức 18,1 tỷ USD (tương đương hơn 447.550 tỷ đồng).

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên đứng vị trí thứ 134 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Thành tích này tăng đáng kể so với hồi đầu năm (vị trí 535).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Ngân Collagen giàu có cỡ nào?

Ngân Collagen giàu có cỡ nào?

Ngân Collagen sở hữu khối tài sản khủng với biệt thự xa hoa trị giá hàng trăm tỷ đồng, bộ sưu tập kim cương đắt đỏ, và hàng loạt túi xách Hermes danh giá...

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Ngân Collagen giàu có cỡ nào?

Ngân Collagen giàu có cỡ nào?

Ngân Collagen sở hữu khối tài sản khủng với biệt thự xa hoa trị giá hàng trăm tỷ đồng, bộ sưu tập kim cương đắt đỏ, và hàng loạt túi xách Hermes danh giá...