Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 3 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới

Cổ phiếu "họ Vin" bứt phá giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD chỉ trong một ngày, nâng tổng tài sản lên mức kỷ lục 18,1 tỷ USD. 

Hoàng Minh (theo Forbes)

Kết thúc phiên giao dịch 10/10, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Theo thống kê của Forbes, sau phiên giao dịch ngày 10/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD, đưa tổng tài sản lên mức 18,1 tỷ USD (tương đương hơn 447.550 tỷ đồng).

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên đứng vị trí thứ 134 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Thành tích này tăng đáng kể so với hồi đầu năm (vị trí 535).

ty-phu1.jpg
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào top 3 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới ngày 10/10. Ảnh: Forbes

Đáng chú ý, mức tăng hơn 1 tỷ USD đã đưa tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào top 3 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới ngày 10/10.

Theo Forbes, khối tài sản này giúp Chủ tịch Vingroup vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi (Chủ tịch TCC Group), tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov, tỷ phú AI Edwin Chen Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage, huyền thoại đầu tư Ray Dalio…

Khối tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bật tăng kỷ lục nhờ sự bứt phá đồng loạt của nhóm cổ phiếu "họ" Vin là VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) trong phiên 10/10.

Cụ thể, mã VIC tăng trần lên 192.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 360% so với đầu năm.

Trong khi đó, cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng kịch trần ở mức 123.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 200% từ đầu năm. Với kết quả này, vốn hóa của Vinhomes đã vượt nửa triệu tỷ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp niêm yết lớn thứ ba trên thị trường, chỉ sau Vingroup và Vietcombank.

Bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cũng ghi nhận giá trị tài sản tăng mạnh nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC.

Bà Phạm Thu Hương hiện sở hữu 170,6 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khối tài sản 32.757 tỷ đồng (hơn 1,2 tỷ USD), là người giàu thứ 4 trên sàn chứng khoán Việt.

#Tăng trưởng tài sản tỷ phú Việt Nam #Ảnh hưởng cổ phiếu Họ Vingroup #Phạm Nhật Vượng và vị trí giàu nhất thế giới #Thị trường chứng khoán Việt Nam #Thành tích tăng mạnh cổ phiếu VIC và VHM #Tài sản cá nhân và các doanh nghiệp lớn

Bài liên quan

Kinh doanh

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục, chưa từng có ở Việt Nam

Với 16,5 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 150 người giàu nhất thế giới của Forbes. 

Đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày 29/9, giá cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tạm dừng ở mức 172.800 đồng/cổ phiếu, tăng 5,37% so với giá tham chiếu vào đầu ngày. Đây là mức giá cao nhất của cổ phiếu Vingroup kể từ khi niêm yết đến nay. Mức giá này đưa vốn hóa doanh nghiệp chạm mốc 665.000 tỷ đồng (tương đương với hơn 25,5 tỷ USD quy đổi). Vingroup hiện là doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đặc biệt, nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng gia tăng đáng kể. Theo dữ liệu thời gian thực từ Forbes (đến sáng 30/9), tổng giá trị tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đạt 16,5 tỷ USD, tăng thêm 703 triệu USD chỉ trong một ngày.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Chân dung người vợ kín tiếng của ông Phạm Nhật Vượng vừa thành tỷ phú USD

Là người giàu thứ 5 trên sàn chứng khoán Việt, nhưng phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng rất kín tiếng về đời tư.

Kết phiên giao dịch 25/9, cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng mạnh 6%, chốt phiên ở mức kỷ lục 158.000 đồng/cổ phiếu. Đây là thị giá cao nhất từ trước đến nay của cổ phiếu VIC. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Vingroup đã tăng gần 290%.

Với đà tăng này, khối tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm 703 triệu USD, chạm mốc 15,4 tỷ USD, đưa ông lên vị trí 168 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng cao chưa từng thấy

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng áp sát mốc 12 tỷ USD, cao nhất từ trước nay. 

Theo thống kê mới nhất trên Forbes (sáng 15/7), tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản ròng lên tới 11,8 tỷ USD, tiệm cận ngưỡng 12 tỷ USD, tăng 339 triệu USD so với hôm qua. Có thời điểm, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng lên mức 11,9 tỷ USD. Chủ tịch Vingroup hiện xếp thứ 228 trong danh sách người giàu nhất thế giới hiện nay của Forbes.

Giá trị khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn, như Chủ tịch Tập đoàn Samsung Jay Y.Lee, đứng vị trí 242 với 11,4 tỷ USD.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Khối tài sản khủng của Shark Bình

Khối tài sản khủng của Shark Bình

Ngoài phần vốn góp tại các doanh nghiệp nòng cốt, khối tài sản của Shark Bình còn phải kể đến các khoản đầu tư cùng cam kết trong chương trình Shark Tank.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khối tài sản khủng của Shark Bình

Khối tài sản khủng của Shark Bình

Ngoài phần vốn góp tại các doanh nghiệp nòng cốt, khối tài sản của Shark Bình còn phải kể đến các khoản đầu tư cùng cam kết trong chương trình Shark Tank.