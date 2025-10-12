Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 3 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới

Cổ phiếu "họ Vin" bứt phá giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD chỉ trong một ngày, nâng tổng tài sản lên mức kỷ lục 18,1 tỷ USD.

Kết thúc phiên giao dịch 10/10, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Theo thống kê của Forbes, sau phiên giao dịch ngày 10/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD, đưa tổng tài sản lên mức 18,1 tỷ USD (tương đương hơn 447.550 tỷ đồng).

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên đứng vị trí thứ 134 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Thành tích này tăng đáng kể so với hồi đầu năm (vị trí 535).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào top 3 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới ngày 10/10. Ảnh: Forbes

Đáng chú ý, mức tăng hơn 1 tỷ USD đã đưa tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào top 3 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới ngày 10/10.

Theo Forbes, khối tài sản này giúp Chủ tịch Vingroup vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi (Chủ tịch TCC Group), tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov, tỷ phú AI Edwin Chen Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage, huyền thoại đầu tư Ray Dalio…

Khối tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bật tăng kỷ lục nhờ sự bứt phá đồng loạt của nhóm cổ phiếu "họ" Vin là VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) trong phiên 10/10.

Cụ thể, mã VIC tăng trần lên 192.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 360% so với đầu năm.

Trong khi đó, cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng kịch trần ở mức 123.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 200% từ đầu năm. Với kết quả này, vốn hóa của Vinhomes đã vượt nửa triệu tỷ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp niêm yết lớn thứ ba trên thị trường, chỉ sau Vingroup và Vietcombank.

Bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cũng ghi nhận giá trị tài sản tăng mạnh nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC.

Bà Phạm Thu Hương hiện sở hữu 170,6 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khối tài sản 32.757 tỷ đồng (hơn 1,2 tỷ USD), là người giàu thứ 4 trên sàn chứng khoán Việt.