[INFOGRAPHIC] Tài sản 5 tỷ phú Việt tăng mạnh

Theo ước tính của Forbes, 5 tỷ phú USD của Việt Nam đều ghi nhận khối tài sản tăng so với đầu năm.
Ngày 12/10/2025, tại ngã ba đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy xúc và người đi bộ.
Bảo hiểm xã hội TP HCM vừa công khai danh sách đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, số liệu tính đến ngày 30/9/2025
Từ tháng 4/2024 đến nay, ông Đào Mạnh Dũng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tập đoàn NextTech.
Kiếm được số tiền khủng từ buôn bán hàng giả, Ngân 98 không ngại đầu tư vào hàng loạt bất động sản đắt đỏ, siêu xe và đi du lịch.
Shark Bình khởi nghiệp với Công ty CP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình, sau đó trở thành Chủ tịch NextTech Group.
UBCKNN vừa ban hành quyết định đình chỉ hai kiểm toán viên của Grant Thornton liên quan đến BCTC năm 2024 của Saigon Water (SII) do không đạt yêu cầu kiểm toán.
NextTech của Shark Bình rót vốn vào hơn 20 doanh nghiệp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính, truyền thông.
Trong bối cảnh cổ phiếu Taseco Land tăng hơn 150% từ đầu năm, Dragon Capital vẫn mạnh tay rót vốn, nâng tỷ lệ sở hữu lên mức trên 8%.
Từng được giới đầu tư kỳ vọng, song dự án tiền số AntEx mà Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD nhanh chóng sụp đổ, khiến nhà đầu tư gần như mất trắng.
Khởi nghiệp từ 22 con lợn, Tần Anh Lâm đã xây dựng được công ty chăn nuôi và sản xuất thịt lợn lớn nhất Trung Quốc, sở hữu khối tài sản 22,7 tỷ USD.
Khởi nghiệp từ khi là sinh viên, sau hơn 20 năm, Shark Bình đã điều hành tập đoàn có doanh thu từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Tháo dỡ nhà rông tại làng Ia Gri nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quy hoạch khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, bảo vệ cảnh quan khu vực núi lửa Chư Đăng Ya.
Các doanh nghiệp liên quan đến Ngân 98 có đặc điểm chung là biến động nhanh chóng về vốn điều lệ, cấu trúc sở hữu và nhân sự cấp cao trong một thời gian ngắn.
Với Vinamilk, minh bạch và truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu quản lý, mà là cam kết phát triển bền vững.
Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 đứng sau mạng lưới kinh doanh thực phẩm giả doanh thu hàng trăm tỷ đồng và sử dụng chiêu thức tinh vi để che giấu dòng tiền.
Hàng giả được Ngân 98 cho vận chuyển từ nhà máy tại Hà Nội vào kho ZuBu Shop ở TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội và đường dây nóng công ty.
Sau nhiều năm chạy hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Ngân 98 được cho là có khối tài sản lớn với nhiều bất động sản và xe sang.
Những giống nho này nổi tiếng với giá trị cao, kích thước ấn tượng và hương vị đặc biệt.
Công ty ZuBu được thành lập từ tháng 5/2021, đăng ký ngành nghề bán buôn thực phẩm và liên tục thay đổi người đại diện pháp luật.
Gần nửa thế kỷ gắn bó với Vinamilk, CEO Mai Kiều Liên nhiều lần được Fortune, Forbes hay Nikkei vinh danh.
Dự án có quy mô khoảng 800 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, với tổng vốn đầu tư hơn 974 tỷ đồng.