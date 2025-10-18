Chân dung tỷ phú đứng sau "tập đoàn lừa đảo" tại Campuchia

Dưới "vỏ bọc hoàn hảo" của một doanh nhân và nhà từ thiện, Trần Chí điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số toàn cầu.

Mới đây, Trần Chí (Chen Zhi hay còn gọi là Vincent), Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) có trụ sở ở Campuchia, đã bị Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) truy tố với cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo qua mạng quy mô toàn cầu, rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

DOJ cũng đã tiến hành tịch thu 127.271 Bitcoin với trị giá ước tính khoảng 15 tỷ USD của tỷ phú này. Đây là vụ tịch thu tài sản bằng tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử DOJ.

Doanh nhân quyền lực gốc Hoa, quốc tịch Campuchia

Theo tờ Guardian, Trần Chí sinh năm 1987 tại Trung Quốc (sau đó di cư sang Campuchia). Sau đó, người này nhanh chóng trở nên giàu có và giành được ảnh hưởng chính trị đáng kể. Trần Chí cũng được cho là đã mua quốc tịch của Síp và Vanuatu.

Trần Chí sinh ra tại Trung Quốc sau đó di cư sang Campuchia. Ảnh: Prince Group

Trần Chí khởi nghiệp tại thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến bằng một quán cà phê Internet quy mô khiêm tốn. Năm 2011, Chí quyết định bước vào thị trường bất động sản Campuchia và mở công ty tại Phnom Penh.

Năm 2015, Trần Chí thành lập Prince Group (còn gọi Tập đoàn Thái Tử). Chỉ trong vài năm, tập đoàn này phát triển thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất Campuchia, với hoạt động trải rộng từ bất động sản, tài chính, dịch vụ tiêu dùng và giải trí, xây dựng đến đầu tư quốc tế.

Trong vòng chưa đầy 10 năm, Prince Group đã mở rộng sang hơn 30 quốc gia, trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất tại Campuchia.

Cùng với hoạt động kinh doanh, Trần Chí thành lập Prince Charitable Foundation, tổ chức được truyền thông Campuchia ca ngợi vì các đóng góp nhân đạo. Từ tài trợ 3 triệu USD cho quỹ vaccine COVID-19, trao học bổng và lập trung tâm đào tạo nghề cho sinh viên, đến hỗ trợ nạn nhân thiên tai, hình ảnh Chen Zhi hiện lên như một nhà hảo tâm kiểu mẫu.

Nhiều tài sản ở nước ngoài

Phần lớn tài sản của Trần Chí đã được sử dụng tại Anh hoặc nắm giữ thông qua các công ty đặt tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Một trong những tài sản nổi bật là căn biệt thự tại London với sàn lát đá cẩm thạch, tường ốp gỗ óc chó, 7 phòng ngủ chính, rạp chiếu phim, phòng gym, hồ bơi và gara ngầm có thang nâng ô tô.

Bộ Tư pháp Mỹ thông tin, Trần Chí và các cộng sự đã dùng lợi nhuận của mình để mua đồng hồ xa xỉ, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng, các món sưu tầm cao cấp và tác phẩm nghệ thuật hiếm, trong đó có một bức tranh của Picasso được mua qua nhà đấu giá ở New York (Mỹ).

Phần lớn tài sản của Trần Chí ở nước ngoài. Ảnh: Prince Group

Bên cạnh 127.271 Bitcoin với trị giá ước tính khoảng 15 tỷ USD bị DOJ thu giữ, chính phủ Anh cũng đã thông báo đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh (172 triệu USD) tài sản liên quan đến tỷ phú này, bao gồm 19 bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 12 triệu bảng ở khu tây bắc London.

Quyền lực và "vỏ bọc" tại Campuchia

Tại Campuchia, Trần Chí xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt và một nhà từ thiện hào phóng. Tuy nhiên, theo các nhà chức trách, dưới "vỏ bọc hoàn hảo" của một doanh nhân và nhà từ thiện, Trần Chí đã điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số toàn cầu, sử dụng Campuchia làm điểm trung chuyển và rửa tiền với giá trị lên tới hàng tỷ USD.

Prince Group cũng là một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất tại Campuchia, với 3 lĩnh vực đầu tư chủ chốt: phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng.

Thông qua các công ty thành viên, Prince Group sở hữu hơn 100 doanh nghiệp khác nhau với đa dạng ngành nghề, ước tính đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào các dự án tại Campuchia.

Theo các công tố viên Mỹ, trên thực tế, chúng đã bí mật buôn người và cưỡng bức hàng trăm lao động làm việc trong các khu phức hợp để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, bao gồm cả các vụ “lừa tình” (romance scam). Những khu phức hợp này bị mô tả như “trại lao động cưỡng bức”, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, với ký túc xá lớn nơi nạn nhân bị giam giữ và ép buộc làm việc.

Trần chí trực tiếp tham gia quản lý các cơ sở này và lưu giữ tài liệu về các “trại điện thoại” - những trung tâm gọi điện tự động sử dụng hàng triệu số điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo.