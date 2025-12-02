Triệt xóa nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản liên tỉnh

Ngày 2/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định tạm giữ đối với Lê Văn Ảnh, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Giữa, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và đối tượng Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1979, trú tại tổ dân phố Chợ Tổng, phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Lê Văn Ảnh và Nguyễn Văn Hưng (từ phải sang trái)

Trước đó, ngày 20/11/2025, Công an phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của Công ty TNHH Hoàng Thạch về việc đã bị kẻ gian đột nhập vào khu vực nhà xưởng của công ty lấy trộm khoảng 90m dây cáp điện 3 pha. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mạo Khê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập dấu vết, trích xuất camera khu vực... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định và làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm là Lê Văn Ảnh, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Giữa, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Văn Ảnh đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận vào đầu tháng 9/2025, Ảnh đi một mình sang địa bàn phường Mạo Khê để tìm địa điểm sơ hở nhằm mục đích trộm cắp tài sản bán lấy tiền. Khi thấy nhà xưởng của Công ty TNHH Hoàng Thạch trong cụm công nghiệp Kim Sơn thuộc khu Gia Mô, phường Mạo Khê, Ảnh đã trèo qua tường bao để đột nhập vào bên trong và phát hiện có dây cáp dây điện 3 pha trên tường nhà xưởng. Do không cầm theo dụng cụ để cắt cáp điện nên Ảnh đi về và đánh dấu vị trí để lần sau quay lại trộm cắp.

Đến ngày 19/11/2025, Lê Văn Ảnh đã quay lại khu vực nhà xưởng trên để trộm cắp được 72,4m dây cáp điện 3 pha và bóc tách lấy dây đồng với tổng trọng lượng 276kg, sau đó mang đi cất giấu và sử dụng xe mô tô của mình chở đến bán cho Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1979, trú tại tổ dân phố Chợ Tổng, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng được tổng số tiền 65,6 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, đối tượng Lê Văn Ảnh khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương (cũ).

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1979, thuộc tổ dân phố Chợ Tổng, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng, tại đây đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng Lê Văn Ảnh và Nguyễn Văn Hưng đã cấu kết với nhau để hình thành đường dây trộm cắp và tiêu thụ tài sản trái phép, hoạt động chuyên nghiệp và có tính chất liên tỉnh. Tại Cơ quan Công an, Lê Văn Ảnh có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma tuý đá. Được biệt Lê Văn Ảnh đã có 02 tiền án về tội trộm cắp tài sản (năm 2020, TAND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”; năm 2021, TAND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tập trung điều tra mở động vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

