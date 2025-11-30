Hà Nội

Bắt giữ một người Trung Quốc đập phá kính 3 ô tô trộm cắp tài sản

Ngày 30/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an phường Gia Viên vừa bắt giữ đối tượng người Trung Quốc đập phá kính 3 ô tô trộm cắp tài sản.

Hải Ninh

Trong ngày 27/11, trên địa bàn phường Gia Viên, TP Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ đập phá kính ô tô, trộm cắp tài sản với thủ đoạn manh động, gây lo lắng trong nhân dân.

Chỉ trong vài giờ, đối tượng đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

5444.jpg
Đối tượng JIANG CHUANGXING tại Công an phường Gia viên

Cụ thể, hồi 3h50 sáng 27/11, tại hồ Tiên Nga, trước nhà số 26/27 Lê Lợi, Gia Viên, Hải Phòng, xe ô tô BKS 15A-567.xx bị đối tượng dùng gạch đập vỡ kính lái, lấy đi 1 ví da màu đen bên trong có 2 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và 1 vòng tay, tổng trị giá tài sản khoảng 32 triệu đồng.

Tiếp đó, hồi 4h15, tại ngõ 11 Đông Khê, Gia Viên, đối tượng tiếp tục phá cửa kính xe ô tô BKS 15C-435.xx, lấy đi 1 túi da bên trong có ví, 3 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động trị giá khoảng 3,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an phường Gia Viên chủ công phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra, truy xét theo dấu vết đối tượng.

5444333.png
Đối tượng dùng gạch phá kính xe ô tô, soi đèn pin trộm cắp tài sản

Chỉ sau 24 giờ, đến ngày 28/11, Công an phường Gia Viên đã bắt giữ đối tượng JIANG CHUANGXING (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh, đồng thời thu giữ một số tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong đêm 27/11, đối tượng JIANG CHUANGXING đã gây ra 03 vụ đập kính xe ô tô trên địa bàn phường Gia Viên (trong đó 2 vụ trộm cắp trót lọt) và 1 vụ tại phường Ngô Quyền nhưng không lấy được tài sản. Hành vi phạm tội liên tiếp, táo tợn cho thấy tính chất nguy hiểm, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự đô thị.

