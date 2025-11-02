Hà Nội

Thế giới

Tuyên bố Gyeongju của các nhà lãnh đạo APEC

Các nhà lãnh đạo của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã thông qua tuyên bố chung về tăng cường hợp tác hướng tới tương lai bền vững.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, với chủ đề "Xây dựng tương lai bền vững", chương trình nghị sự APEC năm nay nhằm thúc đẩy kết nối khu vực, thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới và tạo ra một tương lai vững chắc hơn cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày tại Gyeongju, Hàn Quốc, các nhà lãnh đạo APEC ngày 1/11 đã thông qua tuyên bố chung về tăng cường hợp tác hướng tới tương lai bền vững.

hoinghi2.jpg
Các nhà lãnh đạo APEC tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Gyeongju Hwabaek ở Gyeongju, Hàn Quốc, vào ngày 1/11/2025. Ảnh: Yonhap.

Tuyên bố Gyeongju lưu ý rằng thế giới đang đứng trước một thời điểm quan trọng, hệ thống thương mại toàn cầu tiếp tục phải đối mặt với những thách thức đáng kể, sự tiến bộ nhanh chóng của các công nghệ mang tính chuyển đổi và sự thay đổi nhân khẩu học mang lại những tác động sâu sắc và lâu dài cho các nền kinh tế thành viên APEC.

Tuyên bố kêu gọi tăng cường hợp tác và hành động cụ thể để tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Khẳng định lại sự công nhận chung rằng thương mại và đầu tư mạnh mẽ là rất quan trọng, văn kiện nhấn mạnh tiếp tục cam kết tăng cường hợp tác kinh tế để ứng phó với môi trường toàn cầu đang biến đổi.

Các nhà lãnh đạo cũng đã thông qua Sáng kiến ​​AI APEC như một bước đi chung hướng tới thúc đẩy quá trình chuyển đổi AI thành công trong APEC, xây dựng năng lực AI ở mọi cấp độ, bao gồm thông qua hợp tác khu vực và xây dựng hệ sinh thái đầu tư cho cơ sở hạ tầng AI phục hồi.

Như một phần trong nỗ lực chung nhằm ứng phó với những tác động lâu dài của tình trạng giảm tỷ lệ sinh, dân số già hóa và đô thị hóa nhanh chóng, các nhà lãnh đạo đã thông qua một khuôn khổ mới - Khung hợp tác APEC về Thay đổi Nhân khẩu học - nhằm giải quyết những thách thức nhân khẩu học ngày càng gia tăng của khu vực.

Các nhà lãnh đạo cho biết khuôn khổ này phản ánh cam kết chung của họ trong việc phát triển các chính sách toàn diện và liên thế hệ có thể mở ra những cơ hội mới cho tăng trưởng và thịnh vượng trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương.

Thừa nhận rằng sự thịnh vượng trong tương lai của khu vực phụ thuộc vào việc trao quyền cho thế hệ tiếp theo, Tuyên bố Gyeongju nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp cho những người trẻ các công cụ và cơ hội để định hình tương lai của chính họ.

#Hợp tác phát triển bền vững APEC #Chương trình nghị sự khu vực #Sáng kiến AI APEC và chuyển đổi số #Khung hợp tác về Thay đổi Nhân khẩu học #Xây dựng tương lai thịnh vượng khu vực

