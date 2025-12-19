Israel tiếp tục không kích dồn dập vào Lebanon

Israel tiến hành một loạt cuộc không kích vào Lebanon khi thời hạn giải giáp Hezbollah dọc theo biên giới hai nước đang đến gần.

AP đưa tin ngày 19/12, Israel đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhằm vào khu vực ở miền nam và đông bắc Lebanon hôm 18/12 giữa lúc thời hạn giải giáp Hezbollah dọc theo biên giới hai nước đang đến gần.

"Cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng và các địa điểm phóng tên lửa của Hezbollah trong một khu phức hợp quân sự mà lực lượng này sử dụng để huấn luyện và đào tạo các chiến binh của họ ở Lebanon", Quân đội Israel tuyên bố. Ngoài ra, Israel cũng tấn công một số cơ sở quân sự của Hezbollah, nơi cất giữ vũ khí và là nơi các thành viên Hezbollah hoạt động gần đây.

Một cuộc không kích của Israel vào Lebanon trước đó. Ảnh: Anadolu.

Theo hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA), các cuộc không kích dữ dội nhằm vào khu vực từ núi Rihan ở phía nam đến vùng Hermel phía đông bắc giáp biên giới với Syria.

Ngay sau đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào chiếc ô tô gần thị trấn Taybeh ở phía nam đã khiến 4 người bị thương.

Cuộc tấn công diễn ra một ngày trước cuộc họp của Ủy ban giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah do Mỹ làm trung gian.

Tại Paris (Pháp), Tướng Rodolph Haikal, Tư lệnh quân đội Lebanon, đã có các cuộc gặp với quan chức Mỹ, Pháp và Ả Rập Xê Út để thảo luận về các cách thức hỗ trợ quân đội trong nhiệm vụ tăng cường hiện diện tại khu vực biên giới.

Tướng Fabien Mandon, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp, đăng tải trên mạng X hôm 18/12 rằng ông đã thảo luận với ông Haikal về môi trường chiến lược và những thách thức an ninh ở Lebanon và khu vực.

Ông Mandon cho biết sự hỗ trợ của Pháp dành cho Quân đội Lebanon được thúc đẩy bởi một mục tiêu chung, đó là “góp phần duy trì sự ổn định và hòa bình lâu dài, tôn trọng chủ quyền của Lebanon”.

Một tuyên bố của Quân đội Lebanon dẫn lời ông Haikal nói với ông Mandon rằng Quân đội Lebanon cam kết thực hiện giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn gần biên giới với Israel “trong khung thời gian đã định”.

