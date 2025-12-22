Nhan sắc chuẩn “tiên tử” của DJ Mie trên sân khấu rehearsal khiến fan mê mẩn

Trong loạt hình ảnh rehearsal mới được chia sẻ, DJ Mie nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual trong trẻo, cuốn hút đúng chất “tiên tử”.
Trong loạt hình ảnh rehearsal mới được chia sẻ, DJ Mie nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual trong trẻo, cuốn hút đúng chất “tiên tử”.
Chào đón tuổi 21, Huyền 2k4 khiến cộng đồng mạng xôn xao với bộ ảnh với phong cách đầy trưởng thành, quyến rũ.
569 ngày chiến đấu trên đường phố đô thị, 8.000 quân phòng thủ Ukraine thiệt mạng; cuối cùng, cờ Nga được cắm khắp thành phố Volchansk bị bao vây.
Mới đây, Huyền Lizzie khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi “xả suộc” loạt ảnh thời trang đầy cuốn hút.
Sau những vinh quang rực rỡ trên đấu trường SEA Games, 'thần rừng của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động.
Việc phát hiện ra đầu tượng Hy Lạp tại Vulci là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, cả về giá trị nghệ thuật lẫn những hàm ý mà nó mang lại.
Loài dê núi sừng xoắn (Capra falconeri) gây ấn tượng mạnh với cặp sừng xoắn đồ sộ, là biểu tượng hoang dã của vùng núi Trung Á.
Trong không khí Giáng sinh rộn ràng, Bích Phương làm “tan chảy” fan khi chia sẻ loạt hình ảnh đón Noel với phong cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút.
Những cành mận rừng giá từ vài trăm nghìn đến cả chục triệu đồng bắt đầu được bày bán tại Hà Nội, phục vụ khách hàng chơi Tết sớm.
Trong không khí rộn ràng những ngày cuối năm, 'thánh nữ bi-a' Lê Tuyết Anh vừa khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung ra bộ ảnh mới đậm hơi thở Giáng sinh.
Mẫu xe ga Yamaha NMAX 2025 vừa ra mắt với loạt điều chỉnh về công nghệ và trang bị, tập trung nhiều hơn vào nhu cầu di chuyển thực tế của người dùng đô thị.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu có nhiều thời gian cho gia đình, đạt được thành tựu lớn, sự nghiệp thăng hoa.
Sau dấu ấn từ vai diễn trong phim Mưa đỏ, Lê Hạ Anh tiếp tục gây chú ý với phong cách thời trang linh hoạt, đa dạng.
Mới đây, hot girl Tammy Phạm lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên' khi tung ra bộ ảnh mới mang phong cách mùa đông đầy lãng mạn.
Ngôi nhà giản dị, không phô trương nhưng là một tổng thể hài hoà được kết tinh bởi sự sáng tạo, giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên.
Trận hạn hán nghiêm trọng ở Iraq đã làm lộ ra hàng chục ngôi mộ cổ có niên đại tới 2.300 năm.
Các nhà khảo cổ học Ai Cập xác định được một chiếc còi xương 3.300 năm tuổi, có thể nó đã được sử dụng bởi "cảnh sát" cổ đại.
Các nhà khảo cổ phát hiện 93 bia đá khắc ký cổ đại, chứa các thông điệp chưa rõ nội dung, mở ra nhiều câu hỏi về lịch sử cổ đại Iraq.
Rời xa hình ảnh 'ăn thùng uống vại', 'hot girl mukbang' Quỳnh Trương vừa tung bộ ảnh khiến fan ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp thoát tục trong tạo hình tiên nữ rừng xanh.
Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc liên tục xuất hiện bên nhau trước khi tổ chức đám cưới vào ngày 25/12.
Nhờ nạn nhân nhớ được đặc điểm của đối tượng thường xuyên mặc bộ đồ màu xanh, loại trang phục dành cho lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, các điều tra viên đã tìm ra "yêu râu xanh".