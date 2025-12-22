Hà Nội

Nhan sắc chuẩn “tiên tử” của DJ Mie trên sân khấu rehearsal khiến fan mê mẩn

Giải trí

Nhan sắc chuẩn “tiên tử” của DJ Mie trên sân khấu rehearsal khiến fan mê mẩn

Trong loạt hình ảnh rehearsal mới được chia sẻ, DJ Mie nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual trong trẻo, cuốn hút đúng chất “tiên tử”.

Thiên Anh
Không cần ánh đèn sân khấu rực rỡ hay trang phục biểu diễn cầu kỳ, DJ Mie (Trương Tiểu My) vẫn ghi điểm tuyệt đối bằng nhan sắc tự nhiên và thần thái chuyên nghiệp khi làm việc.
Xuất hiện trên sân khấu tập luyện, DJ Mie diện trang phục đơn giản với áo tank top trắng kết hợp cùng quần thể thao năng động, khoác hờ áo ngoài. Phong cách tối giản giúp tôn lên vóc dáng gọn gàng, khỏe khoắn, đồng thời mang đến cảm giác gần gũi, đời thường.
Mái tóc dài nâu nhẹ buông tự nhiên theo từng chuyển động, kết hợp micro đeo tai quen thuộc, tạo nên hình ảnh một DJ tập trung cao độ cho phần trình diễn.
Ở những khung hình cận cảnh, nhan sắc của DJ Mie càng trở nên nổi bật. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa cùng làn da trắng mịn mang đến cảm giác mong manh, thuần khiết. Đôi mắt to tròn, ánh nhìn trong veo nhưng không kém phần sắc sảo giúp cô toát lên thần thái vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
Lối trang điểm nhẹ nhàng, thiên về tông hồng tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp “búp bê” vốn đã trở thành thương hiệu của DJ Mie.
Không chỉ đẹp ở ngoại hình, DJ Mie còn gây ấn tượng bởi phong thái làm việc nghiêm túc trong buổi rehearsal. Những khoảnh khắc khoanh tay quan sát, lắng nghe hay che nắng khi tập ngoài trời cho thấy sự tập trung và tinh thần trách nhiệm cao với sân khấu. Chính sự kết hợp giữa vẻ ngoài xinh xắn và thái độ chuyên nghiệp đã tạo nên sức hút rất riêng của nữ DJ sinh năm 1995.
Bên cạnh nhan sắc được ví như “tiên tử”, cuộc sống và sự nghiệp của DJ Mie cũng là điều khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.
Mie tên thật là Trương Tiểu My, sinh ngày 7/12/1995 tại Đà Nẵng, cô được mệnh danh là “Búp bê DJ” nhờ ngoại hình đáng yêu cùng phong cách trình diễn cuốn hút. DJ Mie bắt đầu được chú ý rộng rãi sau khi đăng quang Miss DJ 2015, từ đó trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sân khấu lớn.
Trong sự nghiệp, DJ Mie ghi dấu ấn khi tham gia các chương trình truyền hình đình đám như The Remix, Rap Việt (với vai trò nữ DJ duy nhất) và gần đây là Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.
Dù sở trường là nhạc EDM, Mie cũng cho thấy khả năng chơi tốt Hip-hop, cùng nền tảng âm nhạc vững vàng nhờ biết chơi piano và từng học múa ballet. Điều này giúp cô nàng có lợi thế lớn trong việc cảm nhạc và làm chủ sân khấu.
Thiên Anh
#Nhan sắc Tiên tử của DJ Mie #Hình ảnh rehearsal gây chú ý #Visual trong trẻo cuốn hút #DJ Mie trên sân khấu #Ảnh hưởng từ ngoại hình nghệ sĩ #DJ Mie

