Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật bất ngờ về đất nước Venezuela

Thế giới

Sự thật bất ngờ về đất nước Venezuela

Venezuela, một quốc gia ở Nam Mỹ, chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.

An An (Theo learnbright.org)
Theo trang Learnbright, Venezuela là quê hương của thác nước tự nhiên cao nhất thế giới, thác Angel. Thác nước cao 979 mét, nằm trong Vườn Quốc gia Canaima và đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: Learnbright.
Theo trang Learnbright, Venezuela là quê hương của thác nước tự nhiên cao nhất thế giới, thác Angel. Thác nước cao 979 mét, nằm trong Vườn Quốc gia Canaima và đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: Learnbright.
Sô cô la Venezuela nổi tiếng thơm ngon, được tiêu thụ trên toàn thế giới. Những người dân Venezuela đã truyền lại kỹ thuật làm sô cô la hoàn hảo của họ qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Learnbright.
Sô cô la Venezuela nổi tiếng thơm ngon, được tiêu thụ trên toàn thế giới. Những người dân Venezuela đã truyền lại kỹ thuật làm sô cô la hoàn hảo của họ qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Learnbright.
Venezuela là quê hương và cái nôi của đàn Cuatro có 4 dây. Nhạc cụ này không thể thiếu trong hầu hết các thể loại âm nhạc truyền thống và đại chúng của Venezuela. Ảnh: Learnbright.
Venezuela là quê hương và cái nôi của đàn Cuatro có 4 dây. Nhạc cụ này không thể thiếu trong hầu hết các thể loại âm nhạc truyền thống và đại chúng của Venezuela. Ảnh: Learnbright.
Venezuela giống như thiên đường của vẻ đẹp tự nhiên ngoạn mục, các cảnh quan đa dạng của đất nước được bảo tồn, tạo nên nơi trú ẩn cho động vật hoang dã quý hiếm và các hệ sinh thái. Ảnh: Learnbright.
Venezuela giống như thiên đường của vẻ đẹp tự nhiên ngoạn mục, các cảnh quan đa dạng của đất nước được bảo tồn, tạo nên nơi trú ẩn cho động vật hoang dã quý hiếm và các hệ sinh thái. Ảnh: Learnbright.
Hồ Maracaibo ở Venezuela được biết đến là vùng đất nơi sét đánh nhiều nhất trên thế giới. Ảnh: Learnbright.
Hồ Maracaibo ở Venezuela được biết đến là vùng đất nơi sét đánh nhiều nhất trên thế giới. Ảnh: Learnbright.
Venezuela là một trong những quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Ảnh: Learnbright.
Venezuela là một trong những quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Ảnh: Learnbright.
Venezuela được mệnh danh là "cường quốc hoa hậu" vì thành tích vô cùng ấn tượng tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Ảnh: Learnbright.
Venezuela được mệnh danh là "cường quốc hoa hậu" vì thành tích vô cùng ấn tượng tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Ảnh: Learnbright.
Hallacas là món ăn truyền thống của Venezuela, làm từ bột ngô, thịt và ô liu, thường được ăn vào mùa lễ hội. Ảnh: Learnbright.
Hallacas là món ăn truyền thống của Venezuela, làm từ bột ngô, thịt và ô liu, thường được ăn vào mùa lễ hội. Ảnh: Learnbright.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Khám phá bảo tàng Thái Lan thu nhỏ (Nguồn video: THĐT)
An An (Theo learnbright.org)
#Văn hóa ẩm thực Venezuela #Nguồn tài nguyên dầu mỏ Venezuela #Thác Angel và các kỳ quan thế giới #sự thật về đất nước Venezuela #đất nước Venezuela #thác angel

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Ai sẽ đăng quang Miss Cosmo 2025?

Ai sẽ đăng quang Miss Cosmo 2025?

Cuộc đua vương miện Miss Cosmo 2025 đang trở nên gay cấn. Nhiều khán giả hiện tại đánh giá cao đại diện: Philippines, Peru, Cuba, Ấn Độ…