Thế giới

Thông tin mới về vụ tấn công bằng dao ở Đài Loan

Vụ tấn công bằng dao và lựu đạn khói tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

>>> Mời độc giả xem video về vụ tấn công bằng dao và lựu đạn khói ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 19/12

Nguồn video: X

AP đưa tin, theo các báo cáo truyền thông, nghi phạm, được xác định là Chang Wen, 27 tuổi, đã ném lựu đạn khói gần lối ra ga tàu điện ngầm chính Đài Bắc, và dùng "vật sắc nhọn" tấn công người đi đường một cách ngẫu nhiên hôm 19/12.

Cảnh sát thông tin, Chang sau đó đi về phía bắc đến một khu mua sắm nổi tiếng, nơi anh ta ném lựu đạn khói và đâm nhiều người ở tầng 1 và tầng 4 của cửa hàng bách hóa Eslite Spectrum Nanxi.

ap25353470820857.jpg
Cảnh sát Đài Loan phong tỏa hiện trường sau vụ tấn công bằng dao ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 19/12. Ảnh: AP.

Các bệnh viện địa phương báo cáo 3 trường hợp tử vong do các vụ tấn công bằng dao và lựu đạn khói. Hãng CNA đưa tin ngày 20/12 rằng có 11 người bị thương được đưa vào bệnh viện. 6 người trong số họ vẫn đang nằm viện, trong đó có 2 người đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.

"Nghi phạm đã được tuyên bố tử vong tại bệnh viện sau khi nhảy xuống từ tầng 6 của tòa nhà", cảnh sát cho biết.

Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy bất kỳ đồng phạm nào của Chang và đang điều tra động cơ gây án.

"Một số vũ khí nguy hiểm tại nhà thuê của nghi phạm ở Đài Bắc và phòng khách sạn nơi hắn đã ở 3 đêm gần Zhongshan đã bị thu giữ", cảnh sát cho hay.

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.

