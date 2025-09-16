Hà Nội

Thế giới

Hội nghị thượng đỉnh Ả Rập - Hồi giáo lên án Israel tấn công Qatar

Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Ả Rập - Hồi giáo được tổ chức tại Doha đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công gần đây của Israel vào Qatar.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp giữa các nước Ả Rập và Hồi giáo được tổ chức tại Doha hôm 15/9 đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công gần đây của Israel vào Qatar, tuyên bố đoàn kết toàn diện với quốc gia vùng Vịnh này.

Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, các quan chức cấp cao và đại diện của các tổ chức khu vực và quốc tế.

qatar1.png
Từ trái sang phải: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jassim al-Budaiwi, Trợ lý Tổng thư ký OIC, Đại sứ Youssef Al-Dobeay và Phó Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Hossam Zaki tham dự cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Ả Rập-Hồi giáo tại Doha, Qatar, ngày 15/9/2025. (Ảnh: Nikku/Xinhua)

Trong một tuyên bố, Hội nghị thượng đỉnh do Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani chủ trì mô tả cuộc tấn công của Israel vào khu dân cư ở Doha là một "hành động xâm lược trắng trợn", vi phạm luật pháp quốc tế và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình khu vực và toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo tái khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối đối với chủ quyền, an ninh và ổn định của Qatar, đồng thời ủng hộ mọi biện pháp mà Qatar có thể áp dụng để đáp trả vụ tấn công.

"Việc nhắm mục tiêu vào một nước trung gian trung lập đã làm suy yếu các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra ở Gaza và các nỗ lực hòa bình rộng lớn hơn", trích tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh Ả Rập - Hồi giáo.

Tuyên bố này cũng lên án "hành vi diệt chủng, bao vây cũng như các hoạt động định cư và chính sách bành trướng" của Israel, đồng thời cảnh báo rằng những hành động này gây nguy hiểm cho triển vọng hòa bình.

Hội nghị thượng đỉnh cũng kêu gọi Tổ chức Hợp tác Hồi giáo phối hợp nỗ lực đình chỉ tư cách thành viên Liên Hợp Quốc của Israel, với lý do nước này liên tục "vi phạm" luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani nói thêm rằng kết quả của hội nghị thượng đỉnh sẽ tăng cường hành động và phối hợp tập thể, củng cố sự thống nhất và thúc đẩy mặt trận thống nhất.

Nguồn video: The Guardian
