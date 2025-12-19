Nhóm vũ trang xông vào khu mỏ, sát hại nhiều người

Ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi nhóm vũ trang tấn công một khu khai thác mỏ ở bang Plateau, miền trung Nigeria.

"Vào tối 16/12, những kẻ tấn công đã xông vào khu khai thác mỏ ở vùng Barkin Ladi, nổ súng vào các thợ mỏ trước khi bỏ trốn. 12 nạn nhân thiệt mạng, 3 người khác bị bắt cóc và ít nhất 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công được cho là do nhóm Fulani có vũ trang thực hiện", truyền thông địa phương đưa tin.

Vụ tấn công của một nhóm vũ trang vào một khu mỏ ở Plateau, miền trung Nigeria, gần đây đã khiến 12 người thiệt mạng. Ảnh minh họa: Punchng.

Dalyop Solomon Mwantiri, lãnh đạo Hiệp hội Thanh niên Berom (BYM), cho biết thêm 5 người phải nhập viện vì bị thương do trúng đạn.

Cảnh sát ở Plateau được cho là đã xác nhận vụ tấn công và cho biết lực lượng an ninh đã được triển khai đến khu vực, đồng thời nói thêm rằng cuộc điều tra đang được tiến hành.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt vụ tấn công chết người ở quốc gia châu Phi này, nơi các băng đảng vũ trang và nhóm phiến quân tăng cường tấn công ở các cộng đồng nông thôn, bao gồm cả nhà thờ và trường học.

Trong đó, bang Plateau liên tục phải hứng chịu bạo lực liên quan đến các băng nhóm tội phạm và căng thẳng sắc tộc.

Cuối tháng trước, Chính phủ liên bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp an ninh toàn quốc và ra lệnh triển khai thêm lực lượng quân đội và cảnh sát, đồng thời tăng cường các hoạt động nhằm đối phó với sự gia tăng các vụ bắt cóc hàng loạt và tấn công vào trường học và nhà thờ tại nước này.

