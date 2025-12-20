Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Iran xử tử người đàn ông bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Iran đã thi hành án tử hình đối với một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho tình báo và quân đội Israel.

An An (Theo AP)

Theo AP, truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 20/12, Iran đã thi hành án tử hình đối với một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho tình báo và quân đội Israel.

Đài truyền hình nhà nước xác định người bị hành quyết là Aghil Keshavarz: "Anh ta có sự hợp tác mật thiết với Cơ quan tình báo Mossad của Israel, và đã chụp ảnh các khu vực quân sự, an ninh của Iran".

israel.png
Người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho Cơ quan tình báo Mossad của Israel. Ảnh: Novoross.

Keshavarz bị bắt giữ khi đang chụp ảnh một trụ sở quân sự ở thành phố Urmia, cách thủ đô Tehran khoảng 600 km về phía tây bắc, vào tháng 5/2025. Anh ta bị cáo buộc thực hiện hơn 200 nhiệm vụ tương tự cho Mossad tại nhiều thành phố khác nhau của Iran, bao gồm cả Tehran.

Theo báo cáo, Keshavarz đã bị xét xử và tuyên án tử hình, một phán quyết mà Tòa án Tối cao đã giữ nguyên.

Keshavarz, 27 tuổi, được cho là đã theo học ngành kiến ​​trúc.

Iran được cho là đã xử tử 11 người bị buộc tội làm gián điệp kể từ sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6. Israel bắt đầu đợt tấn công phủ đầu vào Iran vào ngày 13/6, khiến gần 1.100 người thiệt mạng, bao gồm các chỉ huy quân sự và các nhà khoa học hạt nhân Iran. Tehran tấn công đáp trả, khiến 28 người thiệt mạng ở Israel.

Vào tháng 10, Iran đã hành quyết 1 người không rõ danh tính bị kết tội làm gián điệp cho Cơ quan tình báo Mossad của Israel tại thành phố Qom.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran xử tử gián điệp hồi tháng 6/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
#Xử tử người làm gián điệp cho Israel #Tình báo Mossad và hoạt động ở Iran #Xung đột Iran-Israel 2025 #Xung đột quân sự Iran-Israel #Các vụ hành quyết liên quan đến gián điệp

Bài liên quan

Thế giới

Iran tuyên bố sẽ trả đũa Israel vụ ám sát chỉ huy cấp cao Hezbollah

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả Israel liên quan đến vụ ám sát một chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah.

Trong một tuyên bố trên kênh tin tức chính thức Sepah News, IRGC lên án "tội ác" của Israel, cho rằng việc Israel hạ sát chỉ huy quân sự cấp cao Haytham Ali Tabatabai của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut hôm 23/11 là hành động "khủng bố".

"Trục kháng chiến và lực lượng Hezbollah có quyền trả đũa vụ ám sát và phản ứng quyết liệt sẽ diễn ra 'vào thời điểm thích hợp", tuyên bố cho biết.

Xem chi tiết

Thế giới

Iran xử tử 6 người bị cáo buộc có liên hệ với Israel

Theo hãng Mizan, Iran đã hành quyết 6 "chiến binh" bị cáo buộc có quan hệ với Israel và tiến hành các cuộc tấn công vũ trang ở tỉnh Khuzestan.

Theo hãng thông tấn Mizan ngày 4/10, Iran đã hành quyết 6 "chiến binh" bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào người Iran ở tỉnh Khuzestan, phía tây nam nước này. Tehran cho rằng những người này có liên hệ với Israel.

untitled-1256.png
Iran đã hành quyết 6 "chiến binh" bị cáo buộc có quan hệ với Israel và tiến hành các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào người Iran ở tỉnh Khuzestan, phía tây nam nước này. Ảnh: News Arena Network.
Xem chi tiết

Thế giới

Iran bắt 21.000 nghi phạm trong 12 ngày xung đột với Israel

Truyền thông đưa tin, cảnh sát Iran đã bắt giữ 21.000 nghi phạm trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa nước này với Israel vào tháng 6/2025.

Theo Al Jazeera ngày 12/8, truyền thông Iran dẫn lời người phát ngôn của cơ quan thực thi pháp luật cho biết, cảnh sát Iran đã bắt giữ 21.000 nghi phạm trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa nước này với Israel.

iran.png
Cảnh sát Iran đã bắt giữ 21.000 nghi phạm trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025. Ảnh: Getty.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.