Iran xử tử người đàn ông bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel

Theo AP, truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 20/12, Iran đã thi hành án tử hình đối với một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho tình báo và quân đội Israel.

Đài truyền hình nhà nước xác định người bị hành quyết là Aghil Keshavarz: "Anh ta có sự hợp tác mật thiết với Cơ quan tình báo Mossad của Israel, và đã chụp ảnh các khu vực quân sự, an ninh của Iran".

Người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho Cơ quan tình báo Mossad của Israel. Ảnh: Novoross.

Keshavarz bị bắt giữ khi đang chụp ảnh một trụ sở quân sự ở thành phố Urmia, cách thủ đô Tehran khoảng 600 km về phía tây bắc, vào tháng 5/2025. Anh ta bị cáo buộc thực hiện hơn 200 nhiệm vụ tương tự cho Mossad tại nhiều thành phố khác nhau của Iran, bao gồm cả Tehran.

Theo báo cáo, Keshavarz đã bị xét xử và tuyên án tử hình, một phán quyết mà Tòa án Tối cao đã giữ nguyên.

Keshavarz, 27 tuổi, được cho là đã theo học ngành kiến ​​trúc.

Iran được cho là đã xử tử 11 người bị buộc tội làm gián điệp kể từ sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6. Israel bắt đầu đợt tấn công phủ đầu vào Iran vào ngày 13/6, khiến gần 1.100 người thiệt mạng, bao gồm các chỉ huy quân sự và các nhà khoa học hạt nhân Iran. Tehran tấn công đáp trả, khiến 28 người thiệt mạng ở Israel.

Vào tháng 10, Iran đã hành quyết 1 người không rõ danh tính bị kết tội làm gián điệp cho Cơ quan tình báo Mossad của Israel tại thành phố Qom.

