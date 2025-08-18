Hà Nội

Túi tiền được tìm thấy trong chân bức tượng nhà thờ Đức

Những túi tiền chứa giá trị khổng lồ so với thời đó được phát hiện trong bức tượng nhà thờ ở Đức, hé lộ câu chuyện lịch sử đầy ly kỳ.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Những người phục chế đang làm việc cải tạo tại Nhà thờ St. Andrew ở Eisleben, bang Saxony-Anhalt, miền đông trung bộ nước Đức, thì bất ngờ phát hiện nhiều vật thể lạ.
Những người phục chế đang làm việc cải tạo tại Nhà thờ St. Andrew ở Eisleben, bang Saxony-Anhalt, miền đông trung bộ nước Đức, thì bất ngờ phát hiện nhiều vật thể lạ. Ảnh: @U. Dräger, Halle.
Đó là bốn chiếc túi tiền xu cổ, ước tính có niên đại từ khoảng năm 1640.
Đó là bốn chiếc túi tiền xu cổ, ước tính có niên đại từ khoảng năm 1640. Ảnh: @U. Dräger, Halle.
Chúng được tìm thấy trong hốc chân của một bức tượng bá tước đang quỳ gối, thuộc bá tước nhà Mansfeld, cụ thể là Bá tước Johann Albrecht von Mansfeld-Arnstein (1522-1586).
Chúng được tìm thấy trong hốc chân của một bức tượng bá tước đang quỳ gối, thuộc bá tước nhà Mansfeld, cụ thể là Bá tước Johann Albrecht von Mansfeld-Arnstein (1522-1586). Ảnh: @U. Dräger, Halle.
Đó là một bức phù điêu cao mô tả cảnh bá tước và vợ ông, Nữ bá tước Magdalena von Mansfeld (1530-1565) đang quỳ dưới chân cây thánh giá.
Đó là một bức phù điêu cao mô tả cảnh bá tước và vợ ông, Nữ bá tước Magdalena von Mansfeld (1530-1565) đang quỳ dưới chân cây thánh giá. Ảnh: @U. Dräger, Halle.
Những chiếc túi da chứa 816 đồng xu, bao gồm một đồng "thiên thần vàng" cực kỳ quý giá, một số đồng ducat vàng, đồng ducat vàng đôi, đồng thaler bạc, đồng nửa thaler và đồng một phần tư thaler, cùng với 800 xu.
Những chiếc túi da chứa 816 đồng xu, bao gồm một đồng "thiên thần vàng" cực kỳ quý giá, một số đồng ducat vàng, đồng ducat vàng đôi, đồng thaler bạc, đồng nửa thaler và đồng một phần tư thaler, cùng với 800 xu. Ảnh: @U. Dräger, Halle.
Các nhà sử học cho rằng, thành phố cổ Eisleben đã có một "Aerarium Pastorale" — một quỹ giáo xứ chung được sử dụng làm quỹ hưu trí và y tế, bảo hiểm xã hội cho các mục sư, cũng như thúc đẩy việc đào tạo các nhà thần học. Có lẽ bốn túi tiền là một phần trích từ quỹ này".
Các nhà sử học cho rằng, thành phố cổ Eisleben đã có một “Aerarium Pastorale” — một quỹ giáo xứ chung được sử dụng làm quỹ hưu trí và y tế, bảo hiểm xã hội cho các mục sư, cũng như thúc đẩy việc đào tạo các nhà thần học. Có lẽ bốn túi tiền là một phần trích từ quỹ này”. Ảnh: @U. Dräger, Halle.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#Túi tiền #bức tượng #nhà thờ #Đức #bá tước

