Khai quật bức tranh tường 3D 4.000 năm tuổi gây chấn động

Tại di chỉ Huaca Yolanda, Peru, giới khảo cổ vừa phát hiện bức tranh tường 3D cổ đại hiếm có, hé lộ bí mật nghệ thuật và văn hóa tiền sử.

Thiên Đăng (Theo heritagedaily)
Huaca Yolanda một quần thể nghi lễ trải dài trên diện tích 20 ha. Nơi đây bao gồm các quảng trường và các công trình kiến trúc lớn, tương tự như những công trình tại Thành phố thiêng Caral-Supe. Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Huaca Yolanda một quần thể nghi lễ trải dài trên diện tích 20 ha. Nơi đây bao gồm các quảng trường và các công trình kiến trúc lớn, tương tự như những công trình tại Thành phố thiêng Caral-Supe. Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Mới đây, khi tiến hành khai quật tại khu vực Huaca Yolanda này, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Quốc gia Trujillo bất ngờ tìm thấy quần thể kiến trúc cổ xưa kỳ lạ độc đáo. Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Mới đây, khi tiến hành khai quật tại khu vực Huaca Yolanda này, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Quốc gia Trujillo bất ngờ tìm thấy quần thể kiến trúc cổ xưa kỳ lạ độc đáo. Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Đó là một bức tranh tường dài 4 mét và rộng 1,5 mét, nó được tìm thấy trong một giếng trời bên trong quần thể đền thờ hình chữ U ngầm. Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Đó là một bức tranh tường dài 4 mét và rộng 1,5 mét, nó được tìm thấy trong một giếng trời bên trong quần thể đền thờ hình chữ U ngầm. Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Bức tranh tường có họa tiết 3D hình cá, bao gồm một con cá có thân hình lưới đánh cá 3D, cùng với hình ảnh cây cối và các vì sao. Ước tính, bức tranh tường 3D này có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Bức tranh tường có họa tiết 3D hình cá, bao gồm một con cá có thân hình lưới đánh cá 3D, cùng với hình ảnh cây cối và các vì sao. Ước tính, bức tranh tường 3D này có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Ana Cecilia Mauricio, một nhà khảo cổ học đến từ Đại học Quốc gia Trujillo nhận định: “Bức tranh tường 3D này không chỉ mô tả hệ động vật biển, mà còn gợi lên những khung cảnh có mối liên hệ tâm linh sâu sắc với các nguồn tài nguyên xung quanh. Nó có thể là một phần của một không gian linh thiêng, có lẽ dành riêng cho các nghi lễ liên quan đến nước và sự phì nhiêu tài nguyên bản địa”. Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Ana Cecilia Mauricio, một nhà khảo cổ học đến từ Đại học Quốc gia Trujillo nhận định: "Bức tranh tường 3D này không chỉ mô tả hệ động vật biển, mà còn gợi lên những khung cảnh có mối liên hệ tâm linh sâu sắc với các nguồn tài nguyên xung quanh. Nó có thể là một phần của một không gian linh thiêng, có lẽ dành riêng cho các nghi lễ liên quan đến nước và sự phì nhiêu tài nguyên bản địa". Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
