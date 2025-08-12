Hà Nội

Khai quật mộ cổ cô gái trẻ 3.000 tuổi, lộ cuộc sống xa hoa thời đồ đồng

Kho tri thức

Khai quật mộ cổ cô gái trẻ 3.000 tuổi, lộ cuộc sống xa hoa thời đồ đồng

Ngôi mộ của cô gái trẻ 3.000 năm tuổi được khai quật ở Iran, với đồ trang sức bằng vàng và hộp mỹ phẩm khắc hình 'bọ cạp' đáng kinh ngạc.

Khi tiến hành khai quật tại khu di tích cổ xưa Tepe Chalow ở đông bắc Iran, các nhà khảo cổ học đến từ Viện Nghiên Cứu British Institute of Persian Studies bất ngờ phát hiện quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu British Institute of Persian Studies.
Đó là một ngôi mộ thời kỳ đồ đồng vô cùng xa hoa, phong phú của một cô gái trẻ, và việc khai quật ngôi mộ này mở ra những hiểu biết mới về nền văn hóa Greater Khorasan (GKC) vốn bị lãng quên từ lâu. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu British Institute of Persian Studies.
Đây là ngôi mộ dành chôn cất một bé gái dưới 18 tuổi, kèm theo 34 vật phẩm mai táng xa xỉ làm từ vàng, đồng, ngà voi, clorit, serpentine, đá lapis lazuli và đồ gốm. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu British Institute of Persian Studies.
Ngôi mộ còn có khuyên tai vàng, một chiếc nhẫn vàng, bốn chiếc ghim bằng đồng (một chiếc có hình bàn tay cầm hoa hồng), một chiếc gương bằng đồng và hai chiếc vòng tay, bảy đồ vật bằng đá, ba hộp đựng mỹ phẩm bằng clorit—một trong số đó có chạm khắc tinh xảo hình rắn và bọ cạp, và một con dấu đặc biệt khắc hình một đôi chân người được bao quanh bởi họa tiết hình tròn, cùng hai chiếc trâm ngà. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu British Institute of Persian Studies.
Sự phong phú của ngôi mộ cho thấy người phụ nữ trẻ này nắm giữ một vai trò xã hội quan trọng trong thời kỳ đó. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu British Institute of Persian Studies.
Theo Tiến sĩ Ali Vahdati phối hợp với các nhà nghiên cứu Raffaele Biscone, Roberto Dan và Marie-Claude Trémouille đến từ Viện Nghiên Cứu British Institute of Persian Studies, ngôi mộ này được coi là ngôi mộ xa hoa nhất từng được phát hiện tại Tepe Chalow ở đông bắc Iran, và cũng là một trong những ngôi mộ quan trọng nhất trong toàn bộ khu vực nền văn hóa Greater Khorasan (GKC).
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
