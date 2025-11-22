Hà Nội

Hot girl xứ Hàn lên tiếng sau khi bị lấy ảnh đi “lừa đảo” ở các app hẹn hò

Cộng đồng trẻ

Hot girl xứ Hàn lên tiếng sau khi bị lấy ảnh đi “lừa đảo” ở các app hẹn hò

Hot girl Hàn Quốc là Cioletveil đã lên tiếng để bảo vệ bản thân sau khi bị lấy ảnh đi “lừa đảo” ở các app hẹn hò.

Thiên Anh
Thời gian gần đây, cái tên Cioletveil đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng những người đam mê vẻ đẹp Á Đông. Cô nàng hot girl đến từ xứ sở Hàn Quốc này không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi nhan sắc rực rỡ, ngọt ngào mà còn bởi thân hình quyến rũ, nóng bỏng đến nghẹt thở.
Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng và những bức ảnh "gây bão" càn quét các nền tảng, Cioletveil đã vướng vào một rắc rối không hề nhỏ: Hình ảnh của cô bị sử dụng trái phép và mạo danh trên hàng loạt ứng dụng hẹn hò tại Hàn Quốc và một số quốc gia khác.
Trước tình trạng này,Cioletveil đã phải chính thức lên tiếng để bảo vệ bản thân và cộng đồng người theo dõi trên Instagram cá nhân: "Ngoại trừ tài khoản này ra, tất cả các tài khoản khác đều là giả mạo, ứng dụng hẹn hò hoặc ứng dụng khác đều không phải".
Hành động này không chỉ thể hiện sự quyết liệt của Cioletveil với kẻ giả mạo, mà còn khẳng định sức hút không thể chối từ từ những bức ảnh cá nhân của cô nàng.
Cioletveil sở hữu gương mặt nhỏ nhắn chuẩn mực của hot girl Hàn Quốc, với làn da trắng mịn không tì vết. Đôi mắt to tròn, long lanh, thường được kẻ eyeliner sắc sảo, tạo nên ánh nhìn vừa cuốn hút vừa có chút bí ẩn.
Mái tóc đen dài, suôn mượt, là điểm nhấn cổ điển nhưng vô cùng hiệu quả, khiến Cioletveil luôn toát lên vẻ thanh lịch, quý phái dù trong bất kỳ phong cách nào.
Đặc biệt, nụ cười nhẹ nhàng, e ấp của hot girl Hàn Quốc có khả năng "đốn tim" bất kỳ ai.
Cioletveil thực sự là một "tác phẩm nghệ thuật". Cô nàng sở hữu số đo ba vòng lý tưởng, được nhiều người hâm mộ ví như thân hình "đồng hồ cát" hoàn hảo. Đường cong mềm mại, đặc biệt là vòng eo thon gọn đối lập với vòng một căng đầy, nảy nở, tạo nên sự gợi cảm tuyệt đối.
Mỗi bức ảnh Cioletveil đăng tải đều khoe trọn những đường nét cơ thể săn chắc, khoẻ khoắn một cách tinh tế và không hề phô trương.
Phong cách thời trang của Cioletveil là một sự pha trộn tinh tế giữa sự sang trọng và táo bạo. Cô nàng dường như là bậc thầy trong việc lựa chọn trang phục để tôn vinh tối đa đường cong cơ thể mà vẫn giữ được nét nữ tính, đẳng cấp.
Thiên Anh
