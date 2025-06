Vụ lừa đảo vé concert: Dustin Phúc Nguyễn nhờ cậy pháp luật

Mới đây, nhiều cư dân mạng cho biết, fanpage Cây Bàng Non nhận mua hộ vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai (Day 5&6) nhưng đến nay vẫn chưa giao vé. Fanpage này thanh minh rằng họ đã chuyển tiền cho bà N.D.P.T mua vé concert nhưng sau đó không liên lạc được với người phụ nữ này.

Bà N.D.P.T được cho là đang nắm kênh Dustin On The Go (fanpage của MC Dustin Phúc Nguyễn). Vì vậy, Dustin Phúc Nguyễn bị nhiều cư dân mạng réo tên. Mới nhất, Dustin Nguyễn cho biết, anh lập fanpage Dustin On vào năm 2012 và từ năm 2017, bà P.T đóng góp cho fanpage với vai trò người viết nội dung.

“Tất cả chỉ dừng lại ở việc thỏa thuận miệng về việc hợp tác hỗ trợ content cho page, không phải nhân sự chính thức của công ty hay đại diện, quản lý cho Dustin và làm việc hoàn toàn qua tin nhắn Zalo, Facebook”, nam MC giải thích.

Dustin Nguyễn khẳng định, vào tối ngày 10/6, sau khi nhận thông tin về vụ lừa đảo vé concert, anh nhờ pháp luật can thiệp. “Lúc 12h ngày 11/6, Dustin đã liên hệ gặp trực tiếp luật sư và 14h30 đã thực hiện trình báo cho Bộ Công An TP HCM, Phòng Cảnh sát Hình sự. Nhưng do vụ việc về phía Dustin chỉ dừng lại ở việc bị tổn hại về uy tín, danh dự, hiện không có thiệt hại về tài sản nên phía công an không thể thành lập hồ sơ”, nam MC cho biết.

Dustin Nguyễn hy vọng các khán giả bị thiệt hại về tài sản hãy trực tiếp đi trình báo. Nam MC gửi lời xin lỗi đến khán giả vì quá tin tưởng nên lơ là trong công tác tuyển dụng và sử dụng nhân sự cũng như điều hành, quản lý các fanpage.

“Chắc chắn sau vụ việc, Dustin sẽ thắt chặt tối đa khâu quản lý nhân sự, tránh các sự việc lợi dụng hình ảnh, tên tuổi, trang fanpage… làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Dustin và nghiêm trọng hơn là gây thiệt hại cho những người đã tin tưởng, yêu mến Dustin”, anh nói.

MC Dustin Phúc Nguyễn. Ảnh: FB Dustin Phúc Nguyễn.

Fanpage Cây Bàng Non gồm nhiều người hâm mộ của võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Khi bị réo tên, Duy Nhất cho biết: “Sau khi Nhất tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, các bạn yêu thích Nhất đã lập ra trang Cây Bàng Non để ủng hộ cho Nhất ở các đêm concert.

Sau đó các bạn đặt vé với một bạn nào đó trong nhóm để mua vé xem concert, trả tiền rồi nhưng lại không nhận được vé, số lượng vé cũng khá nhiều, mọi người cũng đang tìm cách liên lạc với bạn đó mà không được. Nhất rất mong các fan phải luôn tỉnh táo để đừng bị lợi dụng hoặc làm ảnh hưởng đến các anh tài”.