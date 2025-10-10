MC Cát Tường cảnh báo khi bị mạo danh lừa đảo trăm nghìn USD

MC Cát Tường cho biết, có một người phụ nữ bị lừa đến trăm nghìn USD vì tin vào kẻ mạo danh cô.

Trên trang cá nhân, MC Cát Tường vừa cảnh báo khán giả. Cô viết: “Tường nhấn mạnh Tường không có tham gia bất kỳ một chương trình mai mối nào, không tạo bất kỳ một trang hẹn hò nào, không bao giờ có thời gian rảnh rỗi mà chuyện trò với các khán giả để mời chào đóng tiền tham gia, gặp gỡ mọi người.

Tường không tham gia quảng cáo, làm ăn, mua bán, hợp tác kinh doanh với bất kỳ ai ở nước ngoài. Mong bà con hết sức cẩn trọng để không tiền mất tật mang. Thời buổi công nghệ ngày càng phát triển thì lừa đảo càng dễ dàng”.

MC Cát Tường bị mạo danh. Ảnh: FB Cát Tường.

Cát Tường cho biết, những người nhẹ dạ cả tin đã bị lừa từ vài trăm USD đến hàng trăm nghìn USD. Nữ MC chia sẻ: “Tường nghe con số mà rụng rời tay chân. Không hiểu sao lại có thể chuyển nhiều lần, nhiều tiền như vậy.

Giờ chị tìm đến Tường, hiểu ra sự việc chị nhờ Tường thuê luật sư kiện dùm chị. Làm sao Tường giúp? Tường chỉ biết chia sẻ lên đây và có hứa với chị, chị cứ về kiện, cần Tường giúp gì Tường sẽ giúp hết mình! Thương lắm!”.

Chia sẻ của Cát Tường. Ảnh: FB Cát Tường.

Theo Saostar, vào tháng 4/2025, Cát Tường cũng từng cảnh báo bị mạo danh. Cụ thể, cô viết trên trang cá nhân: “Tường không tham gia bất kỳ chương trình mai mối nào ở Mỹ. Tường đã chính thức ngừng làm bà mối tại chương trình hẹn hò ở Việt Nam từ rất lâu (3, 4 năm rồi).

Mong bà con tìm đúng những trang chính chủ mà xem, hiện tại trên mạng xã hội rất nhiều hình thức lừa đảo tinh vi. Cuối cùng trên mạng xã hội cái gì đụng đến tiền thì bà con nên cân nhắc, không tin ai, không bấm vào mấy đường link họ gửi".