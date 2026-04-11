Từ chuyện Kim Sa, vì sao tình yêu lệch tuổi trong showbiz gây tranh luận?

Showbiz ngoại không thiếu những cặp đôi "chị - em"

Mới đây, nữ diễn viên, ca sĩ Kim Sa đăng ký kết hôn với Tôn Thừa Tiêu. Trước đó, vào năm 2025, cô nhận lời cầu hôn từ bạn trai kém 19 tuổi sau 3 năm hẹn hò.

Thực tế, trong showbiz châu Á, những mối tình “chị – em” không còn là ngoại lệ. Tạ Đình Phong và Vương Phi từng gây chú ý với khoảng cách 11 tuổi, trải qua nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước khi ổn định mối quan hệ. Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc cũng là trường hợp tiêu biểu, chênh nhau 12 tuổi, kết hôn từ năm 2017 và nhiều lần đối mặt với áp lực dư luận.

Showbiz Hàn cũng có không ít cặp đôi “chị - em”. Đám cưới giữa ca sĩ, vũ công Shim Mina và chồng kém 17 tuổi Ryu Philip từng gây chú ý vào năm 2018. Ham So Won kết hôn với Trần Hoa dù cách biệt 18 tuổi, nhưng đã chia tay vào năm 2024.

Tôn Thừa Tiêu - Kim Sa. Ảnh: Znews.

Vì sao tình yêu lệch tuổi của người nổi tiếng luôn gây tranh cãi?

Phản ứng của dư luận thường chia thành hai hướng rõ rệt về tình yêu lệch tuổi của người nổi tiếng. Một bên nhìn nhận theo hướng cởi mở. Với họ, tình yêu là lựa chọn cá nhân, miễn dựa trên sự tự nguyện và tôn trọng thì tuổi tác không phải rào cản.

Quan điểm này cho rằng không tồn tại một “công thức chuẩn” cho tình yêu. Điều quan trọng nằm ở cách hai người lựa chọn đồng hành, thay vì những chuẩn mực áp đặt từ bên ngoài.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng khoảng cách tuổi tác không chỉ là con số, mà còn kéo theo khác biệt về trải nghiệm sống, tư duy và mục tiêu dài hạn. Những khác biệt này có thể chưa bộc lộ rõ ở giai đoạn đầu, nhưng dễ trở thành áp lực khi mối quan hệ bước vào chiều sâu.

Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc. Ảnh: Vietnamnet

Đáng chú ý, mức độ tranh luận thường tăng theo vị thế của người trong cuộc. Khi một bên đã có chỗ đứng vững chắc trong showbiz, còn bên kia vẫn là gương mặt trẻ, ít thành tích, mối quan hệ dễ bị đặt dưới góc nhìn lợi ích.

Những suy đoán về động cơ từ tình cảm đến sự nghiệp vì thế cũng nhanh chóng xuất hiện, dù chưa có cơ sở xác thực. Đây là điểm khiến nhiều câu chuyện tình cảm của người nổi tiếng bị “diễn giải” theo hướng tiêu cực, ngay cả khi người trong cuộc không lên tiếng.

Shim Mina - Ryu Philip. Ảnh: Tiền Phong.

Tranh cãi không chỉ xuất phát từ bản thân mối quan hệ, mà còn đến từ những “khuôn mẫu vô hình” mà công chúng đặt lên người nổi tiếng. Họ không chỉ được kỳ vọng thành công trong sự nghiệp, mà còn phải duy trì đời sống cá nhân phù hợp với hình ảnh đã xây dựng. Khi một lựa chọn, đặc biệt trong tình cảm đi lệch khỏi kỳ vọng này, nó gần như chắc chắn trở thành đối tượng bị phân tích và phán xét.

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng là yếu tố khiến những tranh cãi lan rộng. Chỉ một bình luận hoài nghi cũng có thể tạo thành làn sóng tranh luận, kéo theo nhiều suy diễn và định kiến. Trong môi trường này, câu chuyện tình cảm của người nổi tiếng hiếm khi còn dừng lại ở hai cá nhân, mà nhanh chóng bị khuếch đại thành một hiện tượng công chúng.

Xét đến cùng, tình yêu vốn là chuyện riêng, nhưng với người nổi tiếng, rất khó để giữ nó chỉ là chuyện của hai người.

