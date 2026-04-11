Từ chuyện Kim Sa, vì sao tình yêu lệch tuổi trong showbiz gây tranh luận?

Từ chuyện mỹ nhân Hoa ngữ Kim Sa kết hôn với chồng kém 19 tuổi, câu chuyện yêu người kém chục tuổi trong showbiz tiếp tục trở thành “hot search”.

Thu Cúc

Showbiz ngoại không thiếu những cặp đôi "chị - em"

Mới đây, nữ diễn viên, ca sĩ Kim Sa đăng ký kết hôn với Tôn Thừa Tiêu. Trước đó, vào năm 2025, cô nhận lời cầu hôn từ bạn trai kém 19 tuổi sau 3 năm hẹn hò.

Thực tế, trong showbiz châu Á, những mối tình “chị – em” không còn là ngoại lệ. Tạ Đình Phong và Vương Phi từng gây chú ý với khoảng cách 11 tuổi, trải qua nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước khi ổn định mối quan hệ. Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc cũng là trường hợp tiêu biểu, chênh nhau 12 tuổi, kết hôn từ năm 2017 và nhiều lần đối mặt với áp lực dư luận.

Showbiz Hàn cũng có không ít cặp đôi “chị - em”. Đám cưới giữa ca sĩ, vũ công Shim Mina và chồng kém 17 tuổi Ryu Philip từng gây chú ý vào năm 2018. Ham So Won kết hôn với Trần Hoa dù cách biệt 18 tuổi, nhưng đã chia tay vào năm 2024.

Tôn Thừa Tiêu - Kim Sa. Ảnh: Znews.

Vì sao tình yêu lệch tuổi của người nổi tiếng luôn gây tranh cãi?

Phản ứng của dư luận thường chia thành hai hướng rõ rệt về tình yêu lệch tuổi của người nổi tiếng. Một bên nhìn nhận theo hướng cởi mở. Với họ, tình yêu là lựa chọn cá nhân, miễn dựa trên sự tự nguyện và tôn trọng thì tuổi tác không phải rào cản.

Quan điểm này cho rằng không tồn tại một “công thức chuẩn” cho tình yêu. Điều quan trọng nằm ở cách hai người lựa chọn đồng hành, thay vì những chuẩn mực áp đặt từ bên ngoài.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng khoảng cách tuổi tác không chỉ là con số, mà còn kéo theo khác biệt về trải nghiệm sống, tư duy và mục tiêu dài hạn. Những khác biệt này có thể chưa bộc lộ rõ ở giai đoạn đầu, nhưng dễ trở thành áp lực khi mối quan hệ bước vào chiều sâu.

Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc. Ảnh: Vietnamnet

Đáng chú ý, mức độ tranh luận thường tăng theo vị thế của người trong cuộc. Khi một bên đã có chỗ đứng vững chắc trong showbiz, còn bên kia vẫn là gương mặt trẻ, ít thành tích, mối quan hệ dễ bị đặt dưới góc nhìn lợi ích.

Những suy đoán về động cơ từ tình cảm đến sự nghiệp vì thế cũng nhanh chóng xuất hiện, dù chưa có cơ sở xác thực. Đây là điểm khiến nhiều câu chuyện tình cảm của người nổi tiếng bị “diễn giải” theo hướng tiêu cực, ngay cả khi người trong cuộc không lên tiếng.

Shim Mina - Ryu Philip. Ảnh: Tiền Phong.

Tranh cãi không chỉ xuất phát từ bản thân mối quan hệ, mà còn đến từ những “khuôn mẫu vô hình” mà công chúng đặt lên người nổi tiếng. Họ không chỉ được kỳ vọng thành công trong sự nghiệp, mà còn phải duy trì đời sống cá nhân phù hợp với hình ảnh đã xây dựng. Khi một lựa chọn, đặc biệt trong tình cảm đi lệch khỏi kỳ vọng này, nó gần như chắc chắn trở thành đối tượng bị phân tích và phán xét.

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng là yếu tố khiến những tranh cãi lan rộng. Chỉ một bình luận hoài nghi cũng có thể tạo thành làn sóng tranh luận, kéo theo nhiều suy diễn và định kiến. Trong môi trường này, câu chuyện tình cảm của người nổi tiếng hiếm khi còn dừng lại ở hai cá nhân, mà nhanh chóng bị khuếch đại thành một hiện tượng công chúng.

Xét đến cùng, tình yêu vốn là chuyện riêng, nhưng với người nổi tiếng, rất khó để giữ nó chỉ là chuyện của hai người.

Giải trí - Giới trẻ

H’Hen Niê và chồng hẹn hò kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, H’Hen Niê và chồng dành thời gian hẹn hò riêng, nhưng nàng hậu vẫn không giấu được nỗi nhớ con ở nhà.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, H’Hen Niê và Tuấn Khôi dành thời gian hẹn hò riêng để “hâm nóng” tình cảm. Tuy nhiên, khoảnh khắc trở nên đáng yêu thay vì lãng mạn khi nàng hậu thừa nhận vẫn nhớ con. Ảnh: FB H'Hen Niê.
H’Hen Niê còn nhắn nhủ chồng: “Cảm ơn anh Khôi vì hành trình 8 năm qua nhé. Năm nay chúng ta thật tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng Harley”. Ảnh: FB H'Hen Niê.
Khán giả 'hóng' Tăng Duy Tân – Bích Phương công khai hẹn hò

Từ màn tặng hoa ngày 8/3 trên sân khấu đến loạt khoảnh khắc cùng đi du lịch, mối quan hệ giữa Tăng Duy Tân và Bích Phương tiếp tục khiến khán giả tò mò.

Theo Vietnamnet, trong một chương trình tối 8/3, Tăng Duy Tân bất ngờ mang hoa lên sân khấu tặng Bích Phương. Khoảnh khắc hai ca sĩ đứng cạnh nhau khá gần và trao đổi vài câu ngắn lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh: Vietnamnet.
Nam nhạc sĩ nói: “Anh chúc mọi người mà không chúc em thì không được”. Ngay sau đó, Bích Phương đáp lại: “Về nhà anh chúc em sau”. Trước khi rời sân khấu, Tăng Duy Tân còn nói thêm: “Bây giờ Tân xin phép đưa Phương về để nói lời chúc". Trước đó, mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ nhiều lần khiến người hâm mộ chú ý. Ảnh: Vietnamnet.
Nhìn lại chặng đường hẹn hò của Xuân Nghi và chồng sắp cưới

Không phô trương, chuyện tình của Xuân Nghi và bạn trai được xây dựng trên sự đồng hành, thấu hiểu. Mới đây, nữ ca sĩ nhận lời cầu hôn từ nửa kia.

Xuân Nghi đăng tải hình ảnh diện váy trắng giữa khu vườn xanh mướt, nở nụ cười rạng rỡ khi đưa tay khoe nhẫn đính hôn. Khoảnh khắc không quá phô trương, nhưng đủ để thấy niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cô.
Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết dòng trạng thái bằng tiếng Anh với nội dung: “Em đã nói một điều (không hề) ngốc nghếch là ‘Em đồng ý’”, kèm theo mốc thời gian 22/2/2026 – dấu ấn cho ngày đặc biệt của cả hai.
