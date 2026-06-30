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Xã hội

Từ 1/7/2026, tung tin giả trên mạng có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2026, tăng cường xử phạt hành vi cung cấp, chia sẻ tin giả, xuyên tạc trên mạng xã hội và các nền tảng số.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 174 là tăng cường xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, nhất là hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Cụ thể, hành vi cung cấp, chia sẻ , thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội có thể bị xử phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng với một số hành vi khác như: đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy; chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm...

Đặc biệt, Nghị định quy định mức phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

Cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm ;

Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế-xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Tuệ Lâm/ Báo Nhân Dân
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