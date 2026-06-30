Từ 15/8, ô tô chở trẻ em không có ghế an toàn sẽ bị xử phạt thế nào?

Từ ngày 15/8, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Từ ngày 1/7 bắt buộc phải có ghế cho trẻ em trên xe ô tô.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8. Trong khi đó, từ ngày 1/7, quy định bắt buộc trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ chính thức được áp dụng tại Việt Nam.

Từ 15/8, tài xế ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo.

Đáng chú ý, Nghị định này bổ sung các quy định mới về thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô tô và lộ trình lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh trên xe kinh doanh vận tải.

Một trong những điểm mới của Nghị định 238/2026/NĐ-CP là quy định tăng cường bảo vệ trẻ em khi đi ô tô. Cụ thể, từ ngày 15/8, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo.

Quy định nêu trên không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng nghiêm cấm bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Theo Cục CSGT, đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn đối với trẻ em khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, Nghị định 238/2026 cũng bổ sung các quy định chặt chẽ về việc lắp đặt, quản lý và truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh.

Theo đó, từ ngày 1/1/2028, bắt đầu xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe đầu kéo) và xe vận tải nội bộ.

Từ ngày 1/1/2029, cơ quan chức năng tiếp tục áp dụng xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách.

Người điều khiển phương tiện hoặc đơn vị kinh doanh vận tải không lắp thiết bị theo quy định, hoặc có lắp nhưng thiết bị không hoạt động, làm sai lệch dữ liệu sẽ bị xử phạt nghiêm.

Trong đó, hành vi đưa phương tiện không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc thiết bị ghi nhận hình ảnh vào hoạt động có thể bị phạt từ 5 - 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 - 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe.

Nghị định 238/2026 cũng tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Các hành vi đón, trả khách tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các địa điểm cố định khác trái quy định sẽ bị xử lý nghiêm.