Truy tìm đối tượng rạng sáng xông vào nhà dân ở Gia Lai cướp giật vàng

Đối tượng manh động bịt khẩu trang đột nhập vào nhà dân cướp giật vàng và điện thoại. Chủ nhà phát hiện vật lộn nhằm bắt giữ song tên cướp đã bỏ trốn.

Ngày 22/4, Công an phường An Bình (tỉnh Gia Lai) cho biết đã cử lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm đối tượng manh động thực hiện vụ cướp giật lúc rạng sáng.

Theo nguồn tin, rạng sáng cùng ngày, nghe tiếng động và phát hiện có kẻ lạ, bà T. giật mình tỉnh dậy la hét. Lúc này, đối tượng nhanh chóng áp sát giật sợi dây chuyền khoảng 3 chỉ vàng cùng chiếc điện thoại bà T. đang mang theo trên người. Dù bà T. cố gắng vật lộn để khống chế đối tượng, song tên cướp đã vùng dậy bỏ trốn.

Hình ảnh kẻ lạ mặt bịt khẩu trang xông vào nhà dân cướp giật vàng và điện thoại. Ảnh chụp màn hình.

Lực lượng Công an khẩn trương vào cuộc điều tra và thông báo quần chúng nhân dân, khi phát hiện đối tượng khả nghi thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để hỗ trợ công tác điều tra.

Công an cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác tránh không để đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.