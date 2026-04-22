Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Truy tìm đối tượng rạng sáng xông vào nhà dân ở Gia Lai cướp giật vàng

Đối tượng manh động bịt khẩu trang đột nhập vào nhà dân cướp giật vàng và điện thoại. Chủ nhà phát hiện vật lộn nhằm bắt giữ song tên cướp đã bỏ trốn.

Hà Ngọc Chính

Ngày 22/4, Công an phường An Bình (tỉnh Gia Lai) cho biết đã cử lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm đối tượng manh động thực hiện vụ cướp giật lúc rạng sáng.

Theo nguồn tin, rạng sáng cùng ngày, nghe tiếng động và phát hiện có kẻ lạ, bà T. giật mình tỉnh dậy la hét. Lúc này, đối tượng nhanh chóng áp sát giật sợi dây chuyền khoảng 3 chỉ vàng cùng chiếc điện thoại bà T. đang mang theo trên người. Dù bà T. cố gắng vật lộn để khống chế đối tượng, song tên cướp đã vùng dậy bỏ trốn.

Hình ảnh kẻ lạ mặt bịt khẩu trang xông vào nhà dân cướp giật vàng và điện thoại. Ảnh chụp màn hình.

Lực lượng Công an khẩn trương vào cuộc điều tra và thông báo quần chúng nhân dân, khi phát hiện đối tượng khả nghi thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để hỗ trợ công tác điều tra.

Công an cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác tránh không để đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

#cướp giật #Gia Lai #đối tượng #công an #vàng #điện thoại

Bài liên quan

Vụ cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp: Bắt thêm 3 đối tượng

Công an TP Cần Thơ đã bắt tổng cộng 8 đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp.

Liên quan đến vụ giật dây chuyền ở điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, ngày 19-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt thêm 3 đối tượng gồm: Ngô Thị Thanh Liểu (SN 1990; ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Văn Lãnh (SN 1987; ngụ An Giang) và Lê Văn Cảnh (SN 1985; ngụ TP Cần Thơ).

Ba đối tượng này tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, áp sát bị hại. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Xem chi tiết

Kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền vàng ở Vĩnh Long 'sa lưới'

Lợi dụng đêm tối, đường vắng, đối tượng Từ Chí Phát (TP HCM) đã gây ra liên tiếp 3 vụ cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 4/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Từ Chí Phát (SN 1997, trú phường An Đông, TP HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 11/01, Từ Chí Phát điều khiển xe máy từ TP HCM về các tỉnh miền Tây, với mục đích tìm người đeo vàng để cướp giật. Khi đến đoạn đường vắng thuộc xã Tân Lược (trên Quốc lộ 54), phát hiện bà N.T.K.N (65 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang đeo dây chuyền vàng, Phát áp sát, giật đứt sợi dây rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Xem chi tiết

Thanh niên giả “cô đồng” trên Facebook, dùng AI dựng chuyện tâm linh lừa tiền

Lập Facebook giả danh “cô đồng”, dùng hình ảnh tâm linh và AI để lừa chuyển tiền “lễ” và mua “số”, một thanh niên ở Hà Nội bị bắt vì chiếm đoạt hàng triệu đồng.

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Quyền (SN 2001, trú xã Trung Giã, Hà Nội) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 31/3, chị Tr.T.T. (trú xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) đến Đà Nẵng du lịch. Trong lúc ngồi tại một quán cà phê trên đường Bạch Đằng, chị truy cập Facebook và thấy tài khoản mang tên “Nguyễn Thùy Linh” có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải nội dung xem tử vi, tình duyên, công danh, thậm chí “cho số”. Tin tưởng đây là “cô đồng” thật, chị đã chủ động liên hệ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5.