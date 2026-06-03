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Cận cảnh công trường cầu Cần Giờ hơn 13.200 tỷ đồng trước giờ khởi công

Xã hội

Cận cảnh công trường cầu Cần Giờ hơn 13.200 tỷ đồng trước giờ khởi công

Chưa đầy 24 giờ trước lễ khởi công, công trường cầu Cần Giờ hơn 13.200 tỷ đồng đang tăng tốc với hàng loạt thiết bị và các cấu kiện siêu trường, siêu trọng.

Theo CTV Thương Thanh/VOV.VN
Dự án cầu Cần Giờ trị giá hơn 13.200 tỷ đồng sẽ chính thức khởi công vào ngày 3/6/2026. Ghi nhận thực tế tại xã Nhà Bè và xã Bình Khánh cho thấy không khí chuẩn bị đang diễn ra hết sức khẩn trương.
Dự án cầu Cần Giờ trị giá hơn 13.200 tỷ đồng sẽ chính thức khởi công vào ngày 3/6/2026. Ghi nhận thực tế tại xã Nhà Bè và xã Bình Khánh cho thấy không khí chuẩn bị đang diễn ra hết sức khẩn trương.
Hàng loạt thiết bị cơ giới hạng nặng, các cấu kiện siêu trường, siêu trọng cùng những ống vách thép khổng lồ đã được tập kết, sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công cọc khoan nhồi vượt sông Soài Rạp.
Hàng loạt thiết bị cơ giới hạng nặng, các cấu kiện siêu trường, siêu trọng cùng những ống vách thép khổng lồ đã được tập kết, sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công cọc khoan nhồi vượt sông Soài Rạp.
Ngày 2/6, tại khu vực dự kiến xây dựng cầu chính vượt sông Soài Rạp, vùng đất đầm lầy và kênh rạch vốn yên ả nay đã trở thành đại công trường nhộn nhịp. Điểm đầu dự án trên tuyến đường 15B thuộc xã Nhà Bè liên tục vang tiếng động cơ từ các thiết bị thi công chuyên dụng.
Ngày 2/6, tại khu vực dự kiến xây dựng cầu chính vượt sông Soài Rạp, vùng đất đầm lầy và kênh rạch vốn yên ả nay đã trở thành đại công trường nhộn nhịp. Điểm đầu dự án trên tuyến đường 15B thuộc xã Nhà Bè liên tục vang tiếng động cơ từ các thiết bị thi công chuyên dụng.
Để phục vụ lễ khởi công vào sáng mai, các liên danh nhà thầu đang chạy đua với thời gian nhằm hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.
Để phục vụ lễ khởi công vào sáng mai, các liên danh nhà thầu đang chạy đua với thời gian nhằm hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.
Trên phạm vi công trường kéo dài từ xã Nhà Bè sang xã Bình Khánh, hàng chục cần cẩu siêu trọng, búa rung công suất lớn và máy khoan cọc nhồi chuyên dụng đã được bố trí vào vị trí.
Trên phạm vi công trường kéo dài từ xã Nhà Bè sang xã Bình Khánh, hàng chục cần cẩu siêu trọng, búa rung công suất lớn và máy khoan cọc nhồi chuyên dụng đã được bố trí vào vị trí.
Không khí thi công khẩn trương phản ánh tầm vóc đặc biệt của dự án được xem là công trình hạ tầng mang tính bước ngoặt, mở ra chương mới cho hành trình phát triển của khu vực cửa ngõ biển phía Nam TP.HCM.
Không khí thi công khẩn trương phản ánh tầm vóc đặc biệt của dự án được xem là công trình hạ tầng mang tính bước ngoặt, mở ra chương mới cho hành trình phát triển của khu vực cửa ngõ biển phía Nam TP.HCM.
Một trong những hình ảnh gây ấn tượng mạnh tại công trường là sự xuất hiện của hàng trăm ống vách thép đường kính lớn được xếp thành từng dãy dài dọc theo bờ sông Soài Rạp.
Một trong những hình ảnh gây ấn tượng mạnh tại công trường là sự xuất hiện của hàng trăm ống vách thép đường kính lớn được xếp thành từng dãy dài dọc theo bờ sông Soài Rạp.
Theo các kỹ sư thi công, khu vực cửa sông Soài Rạp có điều kiện địa chất phức tạp với nền đất yếu, lớp bùn sét dày và chịu tác động mạnh của thủy triều. Vì vậy, hệ thống ống vách thép đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thi công cọc khoan nhồi cho các trụ tháp chính.
Theo các kỹ sư thi công, khu vực cửa sông Soài Rạp có điều kiện địa chất phức tạp với nền đất yếu, lớp bùn sét dày và chịu tác động mạnh của thủy triều. Vì vậy, hệ thống ống vách thép đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thi công cọc khoan nhồi cho các trụ tháp chính.
Do cầu Cần Giờ được thiết kế theo kết cấu dây văng quy mô lớn, các cọc khoan nhồi dưới lòng sông phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật rất cao. Vì vậy, toàn bộ quy trình gia công, vận chuyển và tập kết các cấu kiện thép đều được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chất lượng trước khi đưa vào thi công.
Do cầu Cần Giờ được thiết kế theo kết cấu dây văng quy mô lớn, các cọc khoan nhồi dưới lòng sông phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật rất cao. Vì vậy, toàn bộ quy trình gia công, vận chuyển và tập kết các cấu kiện thép đều được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chất lượng trước khi đưa vào thi công.
Theo thiết kế, cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, trong đó phần cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km với quy mô 6 làn xe. Đây sẽ là cây cầu dây văng lớn nhất TP.HCM, có tĩnh không thông thuyền 55 m, thuộc nhóm công trình có độ cao thông thuyền lớn nhất cả nước hiện nay, bảo đảm cho các tàu hàng và tàu container trọng tải lớn lưu thông thuận lợi trên tuyến hàng hải quốc tế.
Theo thiết kế, cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, trong đó phần cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km với quy mô 6 làn xe. Đây sẽ là cây cầu dây văng lớn nhất TP.HCM, có tĩnh không thông thuyền 55 m, thuộc nhóm công trình có độ cao thông thuyền lớn nhất cả nước hiện nay, bảo đảm cho các tàu hàng và tàu container trọng tải lớn lưu thông thuận lợi trên tuyến hàng hải quốc tế.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức PPP. Theo kế hoạch, công trình sẽ hợp long vào cuối năm 2028 và đưa vào khai thác từ giữa năm 2029.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức PPP. Theo kế hoạch, công trình sẽ hợp long vào cuối năm 2028 và đưa vào khai thác từ giữa năm 2029.
Bên cạnh dự án cầu Cần Giờ, khu vực này đang được quy hoạch trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố với hàng loạt dự án hạ tầng, du lịch, dịch vụ và đô thị biển. Nổi bật nhất là đại dự án Vinhomes Green Paradise có quy mô khoảng 2.870 ha đang được triển khai tại Cần Giờ, định hướng phát triển thành khu đô thị biển đa chức năng kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, tài chính và dịch vụ quốc tế.
Bên cạnh dự án cầu Cần Giờ, khu vực này đang được quy hoạch trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố với hàng loạt dự án hạ tầng, du lịch, dịch vụ và đô thị biển. Nổi bật nhất là đại dự án Vinhomes Green Paradise có quy mô khoảng 2.870 ha đang được triển khai tại Cần Giờ, định hướng phát triển thành khu đô thị biển đa chức năng kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, tài chính và dịch vụ quốc tế.
Sau nhiều năm được xem là "vùng trũng" phát triển do hạn chế về kết nối giao thông, Cần Giờ đang đứng trước cơ hội lịch sử để chuyển mình thành trung tâm kinh tế biển, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng đẳng cấp của TP.HCM cũng như khu vực phía Nam.
Sau nhiều năm được xem là "vùng trũng" phát triển do hạn chế về kết nối giao thông, Cần Giờ đang đứng trước cơ hội lịch sử để chuyển mình thành trung tâm kinh tế biển, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng đẳng cấp của TP.HCM cũng như khu vực phía Nam.
Theo CTV Thương Thanh/VOV.VN
VOV.VN
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#cầu Cần Giờ #dự án 13.000 tỷ đồng #khởi công dự án

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