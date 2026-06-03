Nữ lao công bất tỉnh trong hố thang máy Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh

Nữ lao công được tìm thấy trong hố thang máy vận chuyển rác của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh. Dù được cấp cứu nhưng nữ lao công này không qua khỏi.

Ngày 3/6, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, bệnh viện nhận được thông tin từ cán bộ giám sát của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàn Mỹ về việc nhân viên thử việc tên N.T.T (SN 1962) vắng mặt tại vị trí việc làm. Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện đã khẩn trương phối hợp với công ty tìm kiếm.

Đến khoảng 9h15', nạn nhân N.T.T được tìm thấy tại vị trí hố thang máy vận chuyển rác trong tình trạng bất tỉnh, tím tái toàn thân, sau đó được đưa về khoa cấp cứu.

Mặc dù bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp nhưng không đạt kết qủa. Bệnh viện đã phối hợp với cơ quan công an, bảo vệ hiện trường nhằm điều tra, xác minh, làm rõ sự việc.

Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

Cũng trong sáng 3/6, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh xác nhận, tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn lao động tại khu vực thang máy. Nữ lao công của doanh nghiệp thực hiện công tác vệ sinh tại bệnh viện gặp nạn và đã được cấp cứu. Tuy nhiên, tiên lượng xấu có nguy cơ tử vong cao.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng cho biết, hiện cơ quan Công an đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn để điều tra nguyên nhân. Sở cũng đang yêu cầu các bên liên quan báo cáo vụ việc.