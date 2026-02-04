Kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền vàng ở Vĩnh Long 'sa lưới'

Lợi dụng đêm tối, đường vắng, đối tượng Từ Chí Phát (TP HCM) đã gây ra liên tiếp 3 vụ cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 4/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Từ Chí Phát (SN 1997, trú phường An Đông, TP HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 11/01, Từ Chí Phát điều khiển xe máy từ TP HCM về các tỉnh miền Tây, với mục đích tìm người đeo vàng để cướp giật. Khi đến đoạn đường vắng thuộc xã Tân Lược (trên Quốc lộ 54), phát hiện bà N.T.K.N (65 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang đeo dây chuyền vàng, Phát áp sát, giật đứt sợi dây rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Chưa dừng lại, trên đường tẩu thoát qua khu hành chính xã Tân Quới (Vĩnh Long), đối tượng tiếp tục giật đứt dây chuyền của một phụ nữ khác. Do dây chuyền bị đứt và rơi xuống đường, Phát không chiếm đoạt được tài sản của nạn nhân.

Đối tượng Từ Chí Phát tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Tiếp đó, khi di chuyển trên tuyến đường tỉnh 908 (ấp Hòa An, xã Mỹ Thuận), Phát thấy người đàn ông đeo dây chuyền vàng (trọng lượng 12 chỉ). Đối tượng liền áp sát giật dây chuyền khiến nạn nhân té ngã, song không lấy được tài sản.

Sau khi thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp giật tại Vĩnh Long, Phát chạy xe về hướng tỉnh Tây Ninh. Số tài sản cướp được, đối tượng đem bán và tiêu xài cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã truy vết, bắt giữ Từ Chí Phát tại phường Đông Hưng Thuận (TP HCM), sau đó di lý về Vĩnh Long để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan Công an, Từ Chí Phát đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ Quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 04 tháng đối với Từ Chí Phát để điều tra làm rõ về hành vi can tội “cướp giật tài sản”.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.