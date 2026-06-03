Phát hiện đối tượng vận chuyển dung dịch phụ gia xăng nhập lậu

​

Phụ gia xăng dầu không an toàn với động cơ

Xăng sinh học E10 là chủ đề được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, trong đó có ý kiến bày tỏ lo ngại về tính tương thích, mức độ an toàn của xăng E10 đối với một số loại động cơ, phương tiện và thông tin trái chiều liên quan đến chất lượng của loại nhiên liệu sinh học mới này.

Lợi dụng tình hình trên, nhiều trang mạng xã hội quảng cáo bán các chất phụ gia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ để pha chế vào xăng nhằm trục lợi.

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh, đội QLTT số 4 tiến hành kiểm tra, giám sát. Theo đó, trên vỉa hè tại khu vực chợ Vinh Cơ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, đội QLTT số 4 tiến hành khám thùng cát tông của bà Lưu Thị Thu, sinh năm 1987, địa chỉ thường trú: Khu Thượng Trung, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện 23 chai dung dịch phụ gia xăng (loại 330ml/chai) nhãn hiệu Veslee, xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu, dùng đổ trực tiếp vào bình xăng của phương tiện nhằm cải thiện hiệu suất động cơ ….

Bà Thu khai nhận qua mạng xã hội thấy người dân có nhu cầu dùng dung dịch đổ vào xăng E10 nên mua của người không quen biết mang về bán kiếm lời.

Đội QLTT số 4 đã hoàn thiện hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với đối tượng vi phạm và buộc tiêu hủy 23 chai dung dịch nhập lậu là hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không tự ý mua, sử dụng các loại chất phụ gia xăng dầu để sử dụng. Các chất này chưa được kiểm nghiệm chứng nhận cải thiện hiệu suất động cơ cũng như không an toàn với phương tiện.