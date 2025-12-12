Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Truy nã đặc biệt với Chủ tịch Công ty Công nghệ NhoNho

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Hoàng Bá Nghị về tội nhận hối lộ.

Thiên Tuấn

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân có liên quan”.

anh-chup-man-hinh-2025-12-12-luc-161558.png
Ảnh: Báo CAND.
  • Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Hoàng Bá Nghị (SN 1971); thường trú tại K2-17 Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Thuận, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.

Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Công an phường Hưng Phú, TP Cần Thơ thực hiện tống đạt các quyết định, lệnh tố tụng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Hoàng Bá Nghị. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn.

Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, ngày 11/12/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Hoàng Bá Nghị.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ:

(Nguồn: THĐT)
#truy nã #công ty Nhonho #Hoàng Bá Nghị #hối lộ #nhận hối lộ #cần thơ

Bài liên quan

Xã hội

Công an Ninh Bình truy nã đặc biệt thanh niên mua bán người dưới 16 tuổi

Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Tuấn Anh về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Tuấn Anh (SN 2007, ngụ thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

12121212222-4492.jpg
Đối tượng Trần Tuấn Anh và quyết định truy nã.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và lừa đảo

Công an TP Hà Nội đang truy nã đối tượng Nguyễn Văn Lũy tội Mua bán trái phép chất ma túy và Bùi Thu Huyền về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/12, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Nguyễn Văn Lũy (SN 1988; thường trú trước đây tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn; nay là xã Đa Phúc, TP. Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

1.jpg
Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Lũy.
Xem chi tiết

Xã hội

Đột kích quán karaoke, phát hiện 12 người dương tính với ma túy

Bất ngờ đột kích vào quán karaoke C.T ở phường Vĩnh Châu, lực lượng chức năng TP Cần Thơ phát hiện 2 nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 9/12, thông tin từ Công an phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhiều thanh thiếu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke C.T tại đường Lê Lai, Khu vực 6, phường Vĩnh Châu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h50 ngày 08/12, Công an phường Vĩnh Châu đồng loạt triển khai lực lượng tiến hành đột kích, kiểm tra đột xuất hoạt động tại quán Karaoke C.T.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới