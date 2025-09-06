Hà Nội

Thế giới

Truy bắt tay súng bắn chết hai cảnh sát rồi trốn vào rừng

Sau khi nổ súng làm hai cảnh sát thiệt mạng và một người khác bị thương, tay súng này đã bỏ trốn vào rừng.

An An (Theo abc.net.au)

Theo trang abc.net.au, vào khoảng 10h30 sáng 28/6, nghi phạm Dezi Freeman đã nổ súng tại vùng nông thôn ở Porepunkah, bang Victoria, Australia, làm hai cảnh sát thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Nghi phạm 56 tuổi sau đó chạy trốn vào khu rừng rậm thuộc Công viên quốc gia Núi Buffalo. Một cuộc truy bắt quy mô lớn được tiến hành sau đó.

s.png
Cảnh sát thông báo treo thưởng 1 triệu đô la cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm Dezi Freeman. Ảnh: ABC.

Hàng trăm cảnh sát từ nhiều cơ quan khác nhau đã không ngừng tìm kiếm dấu vết của "đối tượng có vũ trang và nguy hiểm" này.

Hôm 27/8, Trường Tiểu học Porepunkah, các cơ sở của Hội đồng Quận Alpine và một số doanh nghiệp địa phương,... đóng cửa, trong khi người dân được yêu cầu khóa cửa và ở trong nhà để đảm bảo an toàn khi cuộc truy lùng diễn ra. Chính quyền ban hành lệnh cấm máy bay trong khu vực.

Hôm 3/9, cảnh sát trưởng Victoria Mike Bush cho biết có "khả năng rõ ràng" là nghi phạm Freeman được bạn bè che giấu tung tích. Họ đã khám xét hơn 100 căn nhà trong khi cuộc truy lùng tiếp diễn.

Cảnh sát Victoria ngày 6/9 đã treo thưởng 1 triệu đô la cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm Dezi Freeman.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng tại Mỹ

Nguồn video: Daily Mail
