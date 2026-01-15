Hà Nội

Xã hội

Truy bắt thành công 4 bị cáo trốn thi hành án ở các tỉnh biên giới phía Bắc

Đây là 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng vào năm 2024.

Hạo Nhiên

Ngày 15/01, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp vừa phối hợp bắt giữ 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào).

Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Lò Văn Thoang (sinh năm 2005) và Lò Phương Kỳ (sinh năm 2001) đều trú bản Huổi Lốt (xã Mường Mủn, tỉnh Điện Biên); Lý Văn Thành (sinh năm 1996, trú thôn Pác Khiếc (xã Hoa Thám, tỉnh Lạng Sơn); Mùi Văn Tuyên (sinh năm 2004, trú bản Châu Phong, xã Tô Múa, tỉnh Sơn La).

Được biết, các đối tượng trên đã tham gia lừa đảo trên không gian mạng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào) vào tháng 8/2024. Thời điểm này, lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều kịch bản tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều bị hại trên cả nước.

tron-na-1-10175737.jpg
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Bốn đối tượng này là những người tham gia trực tiếp vào hoạt động của đường dây lừa đảo, giữ vai trò thực hành trong các kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi vụ án được điều tra, truy tố và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành các quyết định bắt tạm giam phục vụ công tác xét xử, các đối tượng đã cố tình không chấp hành, rời khỏi nơi cư trú, tìm cách lẩn trốn.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập kế hoạch, thành lập các tổ công tác, huy động hơn 30 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ truy tìm các đối tượng.

Trong quá trình truy tìm, 4 đối tượng đã lẩn trốn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn ở các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Tuy nhiên, sau nhiều ngày kiên trì bám địa bàn, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ thành công 4 bị cáo.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
