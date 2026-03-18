9 nhóm lao động nào dự kiến được tăng lương từ 1/7?

Dự kiến lương cơ sở sẽ tăng từ ngày 1/7 và dự kiến chỉ có 9 nhóm lao động được tính lương theo lương cơ sở.

Thiên Tuấn

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đang có chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo nghị định về mức lương cơ sở mới. Theo đó, lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh tăng 8% từ ngày 1/7/2026.

20-20250112095615.jpg
Ảnh minh hoạ.

Lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2.530.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, mức lương cơ sở chỉ áp dụng để tính lương cho người lao động khu vực nhà nước.

Hiện quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang được áp dụng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP.

Theo đó, mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, mô hình chính quyền địa phương hiện nay chỉ còn 2 cấp, khi quy định mới ban hành sẽ phải bãi bỏ các cơ quan ở cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) trong phạm vi áp dụng mức lương cơ sở.

Về đối tượng áp dụng mức lương cơ sở để tính lương theo quy định hiện hành là 9 nhóm lao động gồm: Cán bộ, công chức;

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội;

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc công an;

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc công

an;

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội. Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
Đề xuất bỏ mức độ vi phạm 'gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng'

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó đề xuất bỏ mức độ vi phạm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Về các hành vi bị xử lý kỷ luật, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định: Viên chức có hành vi vi phạm quy định của Đảng và pháp luật có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp; các quy định về nghĩa vụ của viên chức.d

Cùng với đó là những việc viên chức không được làm; vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp ở công sở, giao tiếp với nhân dân; vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa cho biết tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lào Cai. Hiện nay, lương cơ sở đang ở mức 2,34 triệu đồng/tháng. Nếu tăng 8% như dự kiến, lương cơ sở sẽ lên gần 2,53 triệu đồng/tháng, tức tăng thêm gần 190.000 đồng so với hiện hành.

