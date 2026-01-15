Lời khai nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên

Kiều Ngọc Anh khai đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã tự nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sáng cùng ngày, đối tượng Kiều Ngọc Anh – nghi phạm sát hại hai người phụ nữ, cướp tài sản tại xã Như Quỳnh và xã Lạc Đạo đã đến Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Kiểu Ngọc Anh (Ảnh: M.H)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm Kiều Ngọc Anh khai nhận, do gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trước khi gây án, đối tượng mua dao, chuẩn bị phương tiện và tìm người đi đường để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo đó, sáng 14/1, Kiều Ngọc Anh đến chợ thôn Hoàng Nha xã Lạc Đạo mua 2 con dao (dạng dao bầu) để thực hiện hành vi cướp tài sản. Đến 13h cùng ngày, đối tượng đi xe đạp đến đoạn đường B4 Khu Công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận thôn Hồng Cầu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, dựng xe đạp ở rìa đường nhằm mục đích chặn xe của người đi đường để cướp tài sản.

Lúc này, chị B.T.T.L điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng, biển số 28FN-094.49 đi đến khu vực trên. Ngọc Anh đã chặn xe rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị L khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Ngọc Anh cướp xe mô tô của chị L rồi tiếp tục điều khiển xe mô tô trên đi đến thôn Hoàng Nha thì gặp chị N.T.X điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, màu vàng đen, biển số 89L1 - 039.58 đi ngược chiều nên Ngọc Anh đã vòng xe lại, đuổi theo áp sát xe của chị X nhằm tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đi đến khu vực trước cổng nhà ông N.N.T, đối tượng Ngọc Anh đỗ, chặn xe của chị X để cướp tài sản nên chị X đã điều khiển xe đi vào cổng nhà ông T và đối tượng tiếp tục chạy đến dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị X khiến nạn nhân bị thương tích, ngã gục xuống sân nhà ông N.N.T., sau đó tử vong.

Sau khi gây án, Kiều Ngọc Anh bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường đi, đối tượng vứt 2 dao dùng để gây án tại xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên và tổ dân phố Đạo Xá, phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh.

Khi đến phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đối tượng mở cốp xe lấy số tiền khoảng 1 triệu đồng của chị L để trong cốp xe rồi bỏ lại xe tại đây và bỏ trốn đến TP Hà Nội tiêu xài cá nhân hết số tiền nêu trên.

Cơ quan công an cho biết nghi phạm từng đi cai nghiện tự nguyện. Kết quả test nhanh cho thấy đối tượng âm tính với các chất ma túy tại thời điểm đầu thú.

Trước đó, khoảng 13h15 ngày 14/1, Công an xã Lạc Đạo nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc cách đó ít phút tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, chị N.T.X (SN 1982 trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) đang điều khiển xe máy cá nhân thì bị một nam thanh niên mặc áo màu đen, điều khiển xe mô tô Honda Vision màu trắng chặn xe. Thấy vậy, chị X đã tránh và đi vào nhà người dân gần đó.

Ngay sau đó, nam thanh niên đã đuổi theo và dùng dao đâm vào người chị X làm rách da, chảy máu ở sườn bên phải và sườn bên trái, chị X tiếp tục bỏ chạy vào đến sân nhà người dân. Nam thanh niên lấy một túi nilon màu trắng treo ở xe mô tô chị X rồi bỏ chạy. Chị X được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phố Nối, nhưng đã tử vong.

Đáng chú ý, khoảng 13h00 trước đó cùng ngày, quần chúng nhân dân phát hiện chị B.T.T.L (SN 2006, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) tử vong tại trục đường B4 Khu công nghiệp Phố Nối A thuộc địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Xe mô tô chị L điều khiển trước khi tử vong là xe mô tô Honda Vision màu trắng có đặc điểm giống chiếc xe đối tượng đâm chị X đã sử dụng.

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an các xã Lạc Đạo, Như Quỳnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, huy động lực lượng để xác minh điều tra, khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.