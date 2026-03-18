Khám chữa bệnh ‘chui’ lừa 50 khách hàng, chủ cơ sở thẩm mỹ BN Center bị bắt

Hộ kinh doanh BN Center hoạt động không phép, lừa đảo hơn 50 khách hàng với số tiền hơn 2 tỷ đồng, gây lo ngại về an toàn y tế.

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Xuân (SN 1994) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 17/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại hộ kinh doanh BN Center .

Trước đó, ngày 6/11/2025, Công an thành phố (phòng an ninh chính trị nội bộ chủ trì) đã phối hợp Sở Y tế TPHCM kiểm tra đối với hộ kinh doanh BN Center (địa chỉ: 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TPHCM) do bà Trần Thị Xuân, sinh năm 1994 đứng tên chủ hộ kinh doanh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hộ kinh doanh BN Center do Lê Thị Thanh Giang (SN 2001) làm chủ và nhờ Trần Thị Xuân đứng tên.

Theo điều tra, hộ kinh doanh BN Center đã chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook là cơ sở khám chữa bệnh chuyên điều trị các bệnh về tóc, các bệnh về da đầu, có bác sĩ chuyên môn điều trị các bệnh về tóc, các bệnh về da đầu để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, hộ kinh doanh BN Center chưa được Sở Y tế TPHCM cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, giấy xác nhận nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh.

Hộ kinh doanh BN Center không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, không có kỹ thuật viên được đào tạo về lĩnh vực y tế.

Đối tượng Trần Thị Xuân tại cơ quan công an. Ảnh: CACC/Nguồn SKĐS

Sau khi khách hàng đến điều trị, các đối tượng tự xưng là bác sĩ, kỹ thuật viên, trợ lý bác sĩ tiến hành điều trị cho bệnh nhân thu tiền của khách hàng.

Đến nay đã có 50 khách hàng đến cơ sở điều trị và thanh toán cho cơ sở số tiền hơn 2 tỷ đồng, nhưng không hiệu quả như cam kết đã làm đơn tố cáo gửi Công an TPHCM đề nghị làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan; đồng thời xác minh, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý theo quy định pháp luật.