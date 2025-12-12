Hà Nội

Quân sự

Cục trưởng Cục Quân lực giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Lê Văn Hướng, Cục trưởng Cục Quân lực giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Trà Khánh

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 2707/QĐ-TTg bổ nhiệm Trung tướng Lê Văn Hướng, Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (12/12/2025).

image011-1.jpg
Trung tướng Lê Văn Hướng. Ảnh: BQP

Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ, đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.

Bộ Tổng Tham mưu có Tổng Tham mưu trưởng, các Phó Tổng Tham mưu trưởng và các cục chức năng chịu trách nhiệm về tác chiến, huấn luyện chiến đấu, quân lực,... Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là người thay thế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành các hoạt động của Bộ Quốc phòng khi Bộ trưởng vắng mặt.

Tổng Tham mưu trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu xây dựng chiến lược quân sự; quy hoạch, kế hoạch phòng thủ đất nước, chủ trì phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, các cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các quy định pháp luật về quốc phòng; kiểm tra đôn đốc các đơn vị chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng Tham mưu trưởng hiện nay là Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cổng thông tin chính phủ
Link bài gốc Copy link
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216183&classid=0
