Bị tai nạn đứt lìa cánh tay, nạn nhân được CSGT Gia Lai dẫn đường đi cấp cứu

Nạn nhân là anh N.N.T. (SN 1973, trú thôn An Sơn 2, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động.

Thông tin ban đầu, chiều 30/7 quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1D, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ mở đường, đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động trong tình trạng đứt lìa cánh tay đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Tổ 5, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang tuần tra lưu động trên tuyến Quốc lộ 1D thì nhận được tín hiệu cầu cứu từ xe ô tô biển kiểm soát 77A-324.xx, đề nghị hỗ trợ dẫn đường đưa người bị tai nạn lao động đứt lìa cánh tay.

CSGT Gia Lai hỗ trợ mở đường đưa nạn nhân đứt lìa tay đi cấp cứu. Ảnh: GTV

Thời điểm trên, nạn nhân mất nhiều máu, rất nguy kịch. Trước tình huống khẩn cấp, Tổ công tác do Trung tá Đào Duy Quý điều khiển xe mô tô đặc chủng đã lập tức phát tín hiệu ưu tiên, mở đường cho xe chở nạn nhân di chuyển quãng đường hơn 10 km đến Bệnh viện Trung tâm Gia Lai trong thời gian nhanh nhất.

Ngay sau khi tai nạn lao động xảy ra, gia đình đã nhanh chóng đưa nạn nhân lên ô tô đến bệnh viện cấp cứu. Trên đường di chuyển, gặp lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, gia đình đã đề nghị lực lượng CSGT hỗ trợ dẫn đường để rút ngắn thời gian di chuyển.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT cùng sự khẩn trương của đội ngũ y, bác sĩ, nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời và tạm thời qua cơn nguy kịch.