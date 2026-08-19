Trung Quốc lần đầu thu hồi thành công tầng tên lửa trên đất liền

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, nước này lần đầu tiên thu hồi thành công tầng một của tên lửa trên mặt đất.

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm 19/8, Trung Quốc lần đầu tiên thu hồi thành công tầng một của một tên lửa trên đất liền trong bối cảnh nước này đang nỗ lực thúc đẩy chương trình không gian.

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã cho biết, tên lửa Zhuque-3 đã được phóng vào sáng 19/8 và tầng một của tên lửa đã được thu hồi sau đó.

Tên lửa Zhuque-3 Y2 được phóng tại Trung Quốc vào ngày 19/8/2026. Ảnh: Wang Jiangbo/Xinhua/AP.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thu hồi thành công tầng tên lửa trên đất liền, nhưng là lần thứ hai nước này thu hồi được tầng tên lửa, sau lần thu hồi thành công trên một bệ nổi ngoài biển vào tháng 7/2026.

Tân Hoa Xã cho biết, việc thu hồi lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng hệ thống chân đáp có thể triển khai, và đánh giá đây là “một bước đột phá lớn trong công nghệ tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc”.

Vào ngày 10/7, tầng một của tên lửa Long March-10B của Trung Quốc đã tách khỏi tầng hai sau khi phóng và quay trở lại một bệ nổi trên biển. Lần đó, tầng tên lửa được thu hồi bằng hệ thống lưới.

Ngày hôm sau, 11/7, Nhật Bản đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của một tên lửa tái sử dụng, với quá trình cất cánh và hạ cánh an toàn.

Nhật Bản cũng đang nỗ lực bắt kịp công nghệ cần thiết để giảm chi phí phóng và cạnh tranh trên thị trường không gian toàn cầu.

Theo AP, các công ty SpaceX của Elon Musk và Blue Origin của Jeff Bezos đã tiến hành thu hồi tên lửa từ năm 2015, góp phần giảm chi phí phóng bằng cách tái sử dụng các thiết bị vốn thường bị loại bỏ sau khi đưa vệ tinh lên quỹ đạo.

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