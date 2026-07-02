Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhiều thí sinh đạt từ 29 điểm trở lên ở các tổ hợp xét tuyển

Hà Nội ghi nhận nhiều thí sinh đạt điểm 29,75 và 29,5 ở các tổ hợp, duy trì vị trí top đầu về chất lượng giáo dục và điểm số cao toàn quốc.

Bình Nguyên

Học sinh Hà Nội đạt được tổng cộng 1.182 điểm 10

Theo kết quả thi vừa được Bộ GD&ĐT công bố, học sinh Hà Nội đạt được tổng cộng 1.182 điểm 10, dẫn đầu toàn quốc về số lượng điểm 10 ở nhiều môn thi như: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lý, Tin học.

Cụ thể, môn Toán Hà Nội có 676 thí sinh đạt điểm 10; môn Lịch sử có 263 điểm 10; môn Tiếng Anh có 118 điểm 10; Vật lý có 32 điểm 10; Tin học có 3 điểm 10.

Một điểm sáng đặc biệt của giáo dục Hà Nội năm nay là kết quả môn Tiếng Anh. Không chỉ đứng đầu cả nước về số thí sinh đạt điểm tuyệt đối, điểm trung bình môn Tiếng Anh của Hà Nội đạt 5,55 điểm, vươn lên vị trí dẫn đầu toàn quốc, vượt xa mức điểm trung bình chung cả nước là 5,07.

gew-272026814-1574.jpg
Hà Nội dẫn đầu cả nước về số điểm 10, giữ vững vị trí tốp đầu toàn quốc tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh hanoi.edu.vn

Bên cạnh đó, môn Sinh học xếp thứ 3 toàn quốc, điểm trung bình đạt 6,45 (cả nước: 5,84); môn Toán xếp thứ 3 toàn quốc, điểm trung bình đạt 6,16 (cả nước: 5,65); môn Ngữ văn xếp thứ 4 toàn quốc, điểm trung bình đạt 7,02 (cả nước: 6,5); môn Vật lí xếp thứ 4 toàn quốc, điểm trung bình đạt 6,02 (cả nước: 5,56).

Tính chung toàn bộ các môn thi, Hà Nội tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 toàn quốc về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

6 thí sinh trở thành thủ khoa toàn quốc ở các tổ hợp

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nội còn có 6 thí sinh trở thành thủ khoa toàn quốc ở các tổ hợp xét tuyển đại học khác nhau.

Tổ hợp A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), đồng thủ khoa toàn quốc với 29,75 điểm thuộc về em Hoàng Hương Giang (lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm) và em Nguyễn Trung Thái Sơn (lớp 12A2 Tin, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên).

Tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), đồng thủ khoa toàn quốc với 29 điểm thuộc về em Nguyễn Xuân Tuệ Minh (lớp 12A3, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ) và em Nguyễn Diệp Anh (lớp 12A, Trường THCS và THPT Dewey).

Tổ hợp D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), thủ khoa toàn quốc với 29,5 điểm thuộc về em Phạm Đức Minh (Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ).

Tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), thủ khoa toàn quốc với 28,75 điểm thuộc về em Nguyễn Thanh Bình (học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk, dự thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nội).

Kết quả này Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm địa phương có chất lượng giáo dục phổ thông cao, đồng thời ghi nhận nhiều thí sinh đạt mức điểm nổi bật ở các tổ hợp xét tuyển đại học phổ biến. Tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục của Thủ đô trên cả hai phương diện: giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà.

Mời độc giả xem video chất kích thích, ma túy bủa vây người trẻ (Nguồn VTV1)
#thí sinh #điểm cao #tuyển sinh #giáo dục #Hà Nội

Bài liên quan

Xã hội

Điểm sàn của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 lấy 19 điểm

Năm 2026, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là 19 điểm.

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển năm 2026 vào 12 trường trực thuộc là 19 điểm đối với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và 19 điểm đối với điểm Đánh giá năng lực HSA. Đây là mức điểm tối thiểu thí sinh cần có để được đăng ký xét tuyển.

Cụ thể, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học năm 2026 là 19 điểm (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Xem chi tiết

Xã hội

Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM năm 2026: cạnh tranh cao tại các trường tốp đầu

Năm nay, điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM vẫn tập trung cao tại trung tâm, với Nguyễn Thượng Hiền đứng đầu, cạnh tranh cao trong top trường tốp đầu.

Năm học 2026-2027, các trường THPT tốp đầu tại TPHCM tiếp tục có điểm chuẩn ở mức cao, trong đó trường dẫn đầu lấy tới 24,75 điểm, tương đương thí sinh phải đạt trung bình 8,25 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển.

Dẫn đầu là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với điểm chuẩn nguyện vọng 1 đạt 24,75 điểm. Đây cũng là trường có điểm chuẩn cao nhất ở cả ba nguyện vọng, với nguyện vọng 2 là 25,25 điểm và nguyện vọng 3 là 25,5 điểm.

Xem chi tiết

Xã hội

Phổ điểm thi THPT 2026: Điểm số thay đổi lớn, nhiều môn điểm liệt tăng mạnh

Năm 2026, điểm trung bình, điểm 10 và tỷ lệ giỏi có nhiều thay đổi, nhiều môn có điểm liệt tăng mạnh như Toán, Văn, Tiếng Anh, Địa lý...

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Dựa vào bảng số liệu thống kê so sánh giữa năm 2025 và 2026, chúng ta có thể thấy một sự thay đổi rất lớn về chất lượng và phân bố điểm số của kỳ thi. Điểm số của năm 2026 có xu hướng dịch chuyển mạnh về phía dải điểm cao. Đáng chú ý là nhiều môn điểm liệt tăng mạnh.

Môn toán mặt bằng điểm số có nhiều thay đổi, mưa điểm 10

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới