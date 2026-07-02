Nhiều thí sinh đạt từ 29 điểm trở lên ở các tổ hợp xét tuyển

Hà Nội ghi nhận nhiều thí sinh đạt điểm 29,75 và 29,5 ở các tổ hợp, duy trì vị trí top đầu về chất lượng giáo dục và điểm số cao toàn quốc.

Học sinh Hà Nội đạt được tổng cộng 1.182 điểm 10

Theo kết quả thi vừa được Bộ GD&ĐT công bố, học sinh Hà Nội đạt được tổng cộng 1.182 điểm 10, dẫn đầu toàn quốc về số lượng điểm 10 ở nhiều môn thi như: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lý, Tin học.

Cụ thể, môn Toán Hà Nội có 676 thí sinh đạt điểm 10; môn Lịch sử có 263 điểm 10; môn Tiếng Anh có 118 điểm 10; Vật lý có 32 điểm 10; Tin học có 3 điểm 10.

Một điểm sáng đặc biệt của giáo dục Hà Nội năm nay là kết quả môn Tiếng Anh. Không chỉ đứng đầu cả nước về số thí sinh đạt điểm tuyệt đối, điểm trung bình môn Tiếng Anh của Hà Nội đạt 5,55 điểm, vươn lên vị trí dẫn đầu toàn quốc, vượt xa mức điểm trung bình chung cả nước là 5,07.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số điểm 10, giữ vững vị trí tốp đầu toàn quốc tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh hanoi.edu.vn

Bên cạnh đó, môn Sinh học xếp thứ 3 toàn quốc, điểm trung bình đạt 6,45 (cả nước: 5,84); môn Toán xếp thứ 3 toàn quốc, điểm trung bình đạt 6,16 (cả nước: 5,65); môn Ngữ văn xếp thứ 4 toàn quốc, điểm trung bình đạt 7,02 (cả nước: 6,5); môn Vật lí xếp thứ 4 toàn quốc, điểm trung bình đạt 6,02 (cả nước: 5,56).

Tính chung toàn bộ các môn thi, Hà Nội tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 toàn quốc về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

6 thí sinh trở thành thủ khoa toàn quốc ở các tổ hợp

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nội còn có 6 thí sinh trở thành thủ khoa toàn quốc ở các tổ hợp xét tuyển đại học khác nhau.

Tổ hợp A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), đồng thủ khoa toàn quốc với 29,75 điểm thuộc về em Hoàng Hương Giang (lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm) và em Nguyễn Trung Thái Sơn (lớp 12A2 Tin, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên).

Tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), đồng thủ khoa toàn quốc với 29 điểm thuộc về em Nguyễn Xuân Tuệ Minh (lớp 12A3, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ) và em Nguyễn Diệp Anh (lớp 12A, Trường THCS và THPT Dewey).

Tổ hợp D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), thủ khoa toàn quốc với 29,5 điểm thuộc về em Phạm Đức Minh (Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ).

Tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), thủ khoa toàn quốc với 28,75 điểm thuộc về em Nguyễn Thanh Bình (học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk, dự thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nội).

Kết quả này Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm địa phương có chất lượng giáo dục phổ thông cao, đồng thời ghi nhận nhiều thí sinh đạt mức điểm nổi bật ở các tổ hợp xét tuyển đại học phổ biến. Tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục của Thủ đô trên cả hai phương diện: giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà.