Qatar nói về cuộc gặp với phái đoàn Mỹ và Iran

Các nhà đàm phán của Mỹ và Iran đã có cuộc gặp riêng với nhà trung gian hòa giải Qatar và Pakistan, đạt được "tiến triển tích cực".

AP đưa tin, Qatar cho biết, phái đoàn Mỹ và Iran đã có cuộc gặp riêng với các nhà trung gian hòa giải Qatar và Pakistan vào ngày 1/7. Họ đã đạt được tiến triển tích cực, đồng thời nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận.

"Cuộc gặp tiếp theo sẽ được lên lịch trong thời gian sớm nhất có thể sau lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei", Majed al-Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, cho biết trên mạng X. Lễ tang dự kiến ​​bắt đầu tại Tehran vào ngày 4/7.

Theo một tuyên bố của Chính phủ Qatar, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp với Quốc vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, và Bộ trưởng Ngoại giao nước này, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, vào ngày 1/7.

Đặc phái viên Mỹ, ông Steve Witkoff. Ảnh: AP/Jacquelyn Martin.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nói với các phóng viên rằng các cuộc thảo luận bao gồm vấn đề liên quan đến giao thông qua eo biển Hormuz.

"Rõ ràng là chúng tôi cũng lo ngại về vấn đề hạt nhân. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về điều đó", Phó Tổng thống Mỹ nói.

Bộ trưởng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cũng đã có cuộc gặp với nhà đàm phán hàng đầu của Iran, ông Kazem Gharibabadi, và các quan chức Iran khác, với sự tham gia của nhà trung gian hòa giải Pakistan.

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Kazem Gharibabadi không có cuộc đàm phán trực tiếp nào với phía Mỹ và cuộc đàm phán với các nhà trung gian hòa giải tập trung vào vấn đề Lebanon và kế hoạch giải phóng một số tài sản bị phong tỏa của Iran.

Vấn đề Lebanon vẫn là một trở ngại lớn trong các cuộc đàm phán. Iran khẳng định rằng mọi cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon phải chấm dứt.

Iran cũng kêu gọi Israel rút quân khỏi vùng đất mà nước này đang kiểm soát ở miền nam Lebanon. Tuy nhiên, Israel tuyên bố không rút quân và có quyền tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

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