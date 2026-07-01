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Quân sự - Thế giới

Phần mái trung tâm dạy thêm ở Pakistan đổ sập, 14 học sinh tử vong

Phần mái của một trung tâm dạy thêm ở thành phố Lahore, Pakistan, đổ sập, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời cảnh sát và quan chức cứu hộ cho biết, vụ sập mái trung tâm dạy thêm ở Lahore xảy ra vào ngày 30/6. Theo ông Faisal Kamran, một quan chức cảnh sát cấp cao, sự cố khiến ít nhất 14 học sinh thiệt mạng và 8 em nhỏ khác bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

"Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm trong đống đổ nát sau khi nhận được báo cáo rằng có thể còn nhiều em nhỏ bị mắc kẹt dưới đó", ông Kamran thông tin, nói thêm rằng trung tâm dạy thêm này là một tòa nhà cũ kỹ và phần mái của tầng hai chưa hoàn thiện dường như đã bị sập do chất lượng xây dựng kém.

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Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể trong đống đổ nát tại hiện trường một trung tâm dạy thêm bị sập phần mái ở ngoại ô Lahore, Pakistan, ngày 30/6/2026. Ảnh: AP/KM Chaudary.

Các nhân chứng kể lại rằng xe cứu thương và nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi mái nhà sập. Người dân cũng tham gia tìm kiếm, dùng xẻng và tay không để dọn dẹp đống đổ nát nhằm tiếp cận những đứa trẻ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hầu hết nạn nhân sống gần tòa nhà này.

Cuộc điều tra đang được tiến hành, chủ sở hữu trung tâm dạy thêm này và một người khác đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Sau vụ việc, người dân yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc chủ sở hữu trung tâm dạy thêm, đổ lỗi cho ông này vì đã mở các lớp học trong một tòa nhà cũ kỹ và không an toàn.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục. Nhà lãnh đạo Pakistan nhấn mạnh rằng cần có các biện pháp an toàn hiệu quả để ngăn chặn những thảm kịch tương tự xảy ra.

Lahore là thủ phủ của Punjab, tỉnh đông dân nhất Pakistan, nơi nhiều bậc phụ huynh gửi con đến các trung tâm dạy thêm vào buổi chiều và buổi tối.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sập tòa nhà thương mại tại Ấn Độ hồi tháng 5/2026

Nguồn video: VTV
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